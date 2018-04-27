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В Вильнюсе загорелся популярный среди белорусов ТЦ Akropolis

  • 27.04.2018, 22:17
  • 1,974

Людей успели эвакуировать.

В крупнейшем торговом центре Вильнюса – Akropolis произошло возгорание, передает DELFI.

Возгорание произошло примерно в 19.00 часов в пятницу, 27 апреля. О пожаре в службу спасения по единому телефонному номеру 112 сообщили очевидцы. Когда прибыли спасатели в ТЦ уже пылала крыша, шла эвакуация посетителей и работников торговых залов, движение транспорта было ограничено спецслужбами.

По предварительной информации известно, что в здании загорелось одно из заведений общественного питания – кафе Grill London. Там из дымохода пошел дым, сработала система пожарного оповещения, администрация приступила к незамедлительной эвакуации находящихся в ТЦ людей.

Сообщается, что всех смогли вывести из горящего здания, и никто не пострадал во время пожара. Сейчас на месте ЧС работает пожарные бригады, ведется тщательный осмотр помещений. Для посетителей торговые залы откроют, когда это будет полностью безопасны.


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