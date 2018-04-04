Цены на бензин поднимут наполовину? 4.04.2018, 23:01

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Вместе с повышением цен на топливо повысятся цены на продукты и товары.

Только 5 дней продержались прежние цены на топливо. Сегодня произошло очередное подорожание. На 1 копейку, но это уже шестое повышение цен с начала года, что не осталось незамеченным автолюбителями, передает «Белсат».

Топливный бизнес-по-белорусски выглядит ненормально

Бензин на отечественных заправках продается дешевле его себестоимости. Как это возможно? Нефтеперерабатывающие заводы компенсировали потери за счет продажи топлива за рубеж, но последние месяцы и это перестало покрывать убытки. Для НПЗ остался единственный путь.

«Повышать цены пока они не выровняются с российскими, пока это не станет прибыльным для Белнефтехима», – объясняет Алексей Хвощинский, главный редактор газеты ABW.BY.

Цены растут в России, вырастут и у нас

В России на смену предвыборной «стабильности», по мнению экспертов, придет резкое подорожание топлива.

Ожидается, что в так называемый период сезонного роста спроса на топливо, ценники на заправках в России начнут заметно изменяться, а значит, и у нас тоже.

«Если мы хотим узнать, какие цены будут в Беларуси летом или ближе к осени, будем смотреть на цены в Смоленской, Брянской и Псковской областях. И это значит, что если в России цены подрастут, то у нас они через неделю-две, через месяц вырастут», – уверен Хвощинский.

Копейка к копейке – рублик получается!

В России ожидается повышение сразу на 5 российских рублей за литр – это 17 белорусских копеек.

До конца года такими темпами цены на топливо поднимутся на четверть, если не наполовину. А это значит, что повысятся цены на продукты и товары.