Юрий Дудь приехал в Минск2
- 6.04.2018, 10:52
- 1,339
Известный ютуб-блогер приехал в Беларусь, чтобы взять интервью у лидера группы ЛСП.
Ведущий Youtube-канала «Вдудь» Юрий Дудь приехал в Минск, чтобы взять интервью с Олегом Савченко из группы ЛСП, пишет the-village.me.
Судя по фото, Юрий Дудь вчера вечером заходил в бар «Крафтмэн», а позже, по словам пользователей сети, прогулялся по проспекту Независимости.
Вы таки не поверите :) pic.twitter.com/0tMeYT0ZTa— Катин приход (@written_by_food) 5 апреля 2018 г.