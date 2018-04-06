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Юрий Дудь приехал в Минск

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  • 6.04.2018, 10:52
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Юрий Дудь

Известный ютуб-блогер приехал в Беларусь, чтобы взять интервью у лидера группы ЛСП.

Ведущий Youtube-канала «Вдудь» Юрий Дудь приехал в Минск, чтобы взять интервью с Олегом Савченко из группы ЛСП, пишет the-village.me.

Судя по фото, Юрий Дудь вчера вечером заходил в бар «Крафтмэн», а позже, по словам пользователей сети, прогулялся по проспекту Независимости.


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