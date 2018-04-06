Для кого строилась минская «Рублевка»? 6.04.2018, 21:53

Элитный поселок в Минске стоит без света, воды и канализации.

Красивые дома, асфальт, рядом — Цнянское водохранилище. Но коттеджи, над которыми трудились архитекторы и дизайнеры, в которые вложены сотни тысяч долларов, пустуют. И речь идет не о двух-трех, а о нескольких десятках уже введенных в эксплуатацию, стоящих в ряд, давно готовых к заселению особняков. Вся эта элитная недвижимость… не подключена к коммуникациям. Углубившись в тему, Tut.by столкнулся с еще более парадоксальными явлениями.

Земля здесь очень дорогая, элитные коттеджи буквально жмутся друг к другу

Фото: Вадим Замировский

Еще 14 лет назад Цна была деревней, зажатой между Минском и водохранилищем внутри кольцевой дороги. Многие уже тогда понимали выгодность такого расположения и еще до того, как она стала частью Советского района столицы, скупали в частном порядке дешевые участки сельсовета. Как только деревня стала городом, цены выросли в несколько раз.

Фото: Вадим Замировский

В 1998 году «Контоинвесту», компании бизнесмена Виктора Логвинца, занимавшейся поставками товаров для управделами президента, выделили территорию на самом берегу Цнянского водохранилища под создание элитного коттеджного поселка. Однако в 1999 г. у Логвинца начались проблемы и он вынужден был покинуть страну.

Завидный участок достался компании «Забудова Стройкомплекс». С 2009 года она строит объект «Застройка кварталов малоэтажных жилых домов в районе Цнянского водохранилища».

График строительства объекта

Являясь заказчиком, организация заключала договоры долевого строительства на участки, выделенные для застройки Мингорисполкомом. Она должна была построить инфраструктуру: все коммуникации, дороги, тротуары, обеспечить озеленение. По договору долевого строительства владельцы участков должны были вносить деньги не только за строительство домов, но и за строительство инфраструктуры.

Фото: Вадим Замировский

— Когда мы строились, это была еще деревня, — говорит Казимир, житель улицы Поставской. — Я купил 10 соток земли еще в Цнянском сельсовете. От моего забора до водохранилища было 500 метров. Эту территорию и передали «Забудове». За то, что они получили эту землю, их обязали довести район до городских норм: поставить электроподстанцию, сделать центральную канализацию. И вот с 2006 года они этим занимаются, а закончить никак не могут. Мы с соседями, теми, что еще у сельсовета участки покупали, за свой счет проводили водопровод, газ, делали дорогу. Так у нас на это всего месяц ушел. А у «Забудовы» постоянные проблемы уже столько лет. Их трактора елозили по улицам туда-сюда годами… То закопают траншею, то раскопают, а результата не было. Здесь столько денег закопали!

Один из самых дорогих особняков Минска находится на ул. Поставской. За него просят 3,1 миллиона рублей. К коммуникациям этот дом подключен.

Электричество в дома, построенные не на землях «Забудовы», поставляется по электролинии на деревянных покосившихся столбах. Они явно выбиваются из общего пейзажа элитного благоустройства. Жители сомневаются, есть ли на линию документация, но не проверяют — пока альтернативы все равно нет.

Многие дома на участке «Забудова Стройкомплекс» были построены и готовы к вводу в эксплуатацию еще в 2011 году. Но к коммуникациям — электричеству, водопроводу, канализации — они не подключены до сих пор. Газ есть, но без электричества котлы не работают.

За время строительства стоимость инфраструктуры выросла в несколько раз, и не все дольщики согласились доплачивать. Начались суды, кое-кто за неуплату лишился своего участка с недостроенным домом (об одном таком случае мы писали в статье «Скандал в элитном поселке»). Тогда же у застройщика начались финансовые трудности.

Ответ Мингорисполкома, 2012 год

В 2015 году ставился вопрос о смене застройщика, однако Мингорисполком в итоге разрешил «Забудова Стройкомплекс» завершить объект: «Учитывая высокую степень готовности объекта, имеющуюся положительную динамику, а также письменные заверения руководства УП „Забудова Стройкомплекс“ о готовности завершить работы в 2015 году, принято решение не производить замену застройщика и предоставить ему возможность завершить работу и сдать объект в эксплуатацию».

Ответ Мингорисполкома, 2015 год

Сейчас все улицы в районе застройки в асфальте с тротуарами, под ними — новый водопровод и центральная канализация. «Забудова Стройкомплекс» построила и новую линию электропередачи, две подстанции, к которым должны были подключиться и новые, и старые дома. Но застройщик так и не сдал инженерные сети на баланс городу, поэтому они не работают.

Кстати, по решению комитета по архитектуре и строительства Мингорисполкома дома в комплексе вводятся без наружных инженерных сетей. Из 70 домов уже официально «эксплуатируются» 65.

Новая электроподстанция

Кто-то, отчаявшись дождаться подключения, уже выставляет свой дом на продажу — мы насчитали не менее пяти домов с вывесками о продаже. Кто-то пытается решать проблемы сам — строит автономную канализацию, бьет скважины, «подсасывается» к соседям, подключенным к электросети по «временной схеме».

Дом польского посла

Жители поселка тоже не бездействовали — о проблеме знают даже в Администрации правителя. Говорят, сюда присылал своего помощника Владимир Макей, тогдашний руководитель администрации. Но чуда не произошло: Мингорисполком отчитался, что взял ситуацию под контроль.

— Комиссий исполкомовских здесь перебывало столько, что не счесть, — говорит Александр, владелец «забудовского» коттеджа на улице Поставской. — И каждая говорила, что «не волнуйтесь, все будет сделано, учтено, сдано вот-вот». Уже скоро 9 лет будет, как обещают. В год по два письма в среднем получаем о том, что все замечательно и скоро все будет. В последнем опять обещали, что уже в апреле все будет.

— Я бы давно уже жил в доме, если бы было электричество, — говорит Александр. — отделочные работы и снаружи, и внутри давно закончил, газ подвел. К соседу подключался на время, чтобы газовый котел приняли, так это же не выход, он сам подключен по временной схеме. Вот и получается, что налоги плачу, за отопление плачу, а жить в доме не могу. Писали в администрацию Лукашенко — получили письмо из Комитета строительства и инвестиций. Там говорится, что уже в апреле планируется завершить работы.

Что-то явно временное…

Некоторым дольщикам удалось договориться с застройщиком, и электричество из новой сети они все же получают. И за потребленные киловатты платят «Забудове» — пока сети не переданы РЭСу, они находятся на балансе компании. Договориться получилось не всем.

Так Поставская выглядела в 2015 году: дома построены, асфальт, коммуникации проложены

Фото Вадим Замировский

А так Поставская выглядела вчера, 5 апреля 2018 года. Все без изменений — коммуникации есть, но они не работают

Дозвониться до приемной «Забудова Стройкомплекс» невозможно — все телефоны отключены. Но нам все же удалось связаться с главным инженером застройщика Валерием Хаткевичем. Он высказал свою версию, почему затянулся процесс ввода инженерных сетей в эксплуатацию.

Главная причина — нет денег. Валерий Хаткевич пояснил, что «Госстройэкспертиза» в 2012 г. пересчитала стоимость строительства объекта и дольщикам было предложено подписать дополнительное соглашение и доплатить. Практически 80% дольщиков доплачивать согласились, остальные решили оспаривать увеличение стоимости. В итоге компания недополучила финансирования на сумму 390 тысяч рублей.

Частично объект все же считается подключенным к сетям. Район застройки разбит на два пусковых комплекса. Первый, ул. Лучайская, уже введен в эксплуатацию с 17 марта 2017 года.

Судя по ручью из-под крышки канализационного люка и запаху, канализацией пользуются. Фото сделано вчера, 5 апреля 2018 года

Но, похоже, только на бумаге. В действительности дома по этой улице получили доступ не ко всем благам цивилизации: центральная канализация еще не запущена. Но ею уже пользуются.

— Стоки выходят из канализационного колодца наружу, все это плывет по Лучайской и сливается в ливневку, — говорят местные жители. — И это все в водоохранной зоне. Мы писали об этом в санэпидемстанцию, сняли им даже видео. Нам отписали: «по факту не подтвердилось». А почему? А потому что канализации как бы и нет.

Вода из канализационного колодца сливается в ливневку. Справа через дорогу — Цнянское водохранилище

— По канализации на данный момент заключены договоры на пусконаладочные работы, они практически завершены, — заверил главный инженер «Забудова Стройкомплекс». — Сейчас готовится договор с водоканалом для запуска водопровода на период этих пусконаладочных работ. Потом все заработает по постоянной схеме.

С электросетями не проще: застройщиком были выполнены дополнительные работы, которые не были учтены в сводном сметном расчете. Снова выставили счета дольщикам — и снова не все согласились оплачивать эти расходы.

Такое письмо нам переслал главный инженер «Забудова Стройкомплекс»

Главный инженер застройщика повторяет: сегодня инженерные сети второго пускового комплекса готовы на 99%. По его словам, осталось устранить замечания эксплуатирующих организаций. Но на это требуются дополнительные средства, которых сейчас у застройщика нет.

И тем не менее представитель «Забудова Стройкомплекс» довольно оптимистично смотрит на перспективу объекта — «пытаемся найти с дольщиками компромисс, объект в этом году должны сдать».

А как же иначе — «вопрос находится на контроле». С 2011 года.