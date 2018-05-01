Как влияют на здоровье советские кулинарные привычки 1.05.2018, 7:59

1,941

Котлеты, хлеб и компот воздействуют на организм сильнее, чем принято считать.

Современные медики довольно скептически относятся к советским кулинарным привычкам. Хотя поклонников культуры питания, изложенной в «Книге о вкусной и здоровой пище», в нашей стране очень много. EtCetera выяснил, что в этой культуре не соответствует нынешним реалиям и какие сейчас требования предъявляются к рациону среднестатистического человека.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА. Почему у советского человека было такое трепетное отношение к хлебу, объяснять нет нужды. Беда в том, что привычка есть все с хлебом перекочевала и в независимую Украину. Мы даем детям хлеб с маслом по утрам, сами едим пельмени или спагетти с хлебом, любые каши также заедаем хлебом, не думая о том, что с основным блюдом организм получает достаточное количество углеводов, и больше ему не нужно. Более того, мы выбираем для своей семьи только «лучшее» – самый свежий белый хлеб из муки высшего сорта. А ведь такой продукт никакой пользы организму не приносит, а лишь «забивает» желудок, давая обманчивое ощущение сытости.

Если посмотреть на питание в азиатских странах – Корее, Китае, Японии, то основным блюдом здесь является рис, но его никогда не закусывают хлебом. Каши, картофель, изделия из теста вообще не нуждаются в таком дополнении, как ломоть хлеба.

Пищевая промышленность позволяет сегодня если не отказаться от хлеба полностью, то хотя бы перейти на его более здоровые варианты: различные хлебцы со злаками и семечками, ржаной хлеб из муки грубого помола.

КУШАЙ, МАША, КАШУ. Помните поговорку: «Щи да каша – пища наша»? Так вот, это было актуально для совсем других людей, с отличным от нашего ритмом жизни. Нынешний рацион не должен состоять из одних каш, хоть и разнообразных. Тем более, если крупа предварительно прошла обработку для быстрого ее приготовления. Если мы, например, говорим об овсянке, то кроме нормализации пищеварения – пользы от такой каши немного.

ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО. Советский дефицит породил множество кулинарных лайфхаков. Например, мясной фарш в котлетах привыкли «разбавлять» хлебом и гречкой, чтобы увеличить объем мясного блюда. Вот только белка в такой пище уже меньше, чем в куске мяса такого же размера. Соответственно, и пользы от котлет не так уж много, ведь вместо белка человек получает углеводы. К тому же, еще и заедает это хлебом. А ведь мясо само по себе – самодостаточное блюдо. Дополнить его уместно разве что овощами.

То же самое касается рыбных консервов. Они не заменяют свежую рыбу и могут использоваться только в случае крайней необходимости, когда на приготовление пищи нет времени или условия для этого неподходящие. Шпроты в масле – это не деликатес, а очень вредная пища.

ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН – такой распорядок приема пищи также давно не актуален. В советское время его придерживались в первую очередь из-за условий работы и учебы – они не предполагали возможности для качественных перекусов. Но сегодня многие работают в свободном графике, у большинства на рабочем месте есть холодильник, где могут храниться заготовленные из дому перекусы, есть также доступные продукты в супермаркетах, кафе поблизости и так далее. Сегодня гораздо легче придерживаться более правильного пятиразового питания. В результате человек в течение дня не испытывает чувство голода и не вынужден наедаться в обед «впрок», чтобы дожить до вечера.

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ. Эта привычка следует из предыдущей. Наш традиционный обед до сих пор предполагает смену блюд: первое (жидкое горячее) с хлебом, второе (мясное или рыбное блюдо с гарниром) с хлебом и питье с десертом. Это слишком много для организма человека, который работает в офисе и передвигается на машине или в общественном транспорте.

Питание современного человека должно быть пятиразовым. Причем с упором на завтрак. Второй и четвертый приемы пищи должны быть легкими – овощными, фруктовыми, кисломолочными. На обед достаточного одного горячего блюда. Ужин также должен быть легким, без мяса, жирных и тяжелых для усвоения продуктов и, конечно, без хлеба.

Кстати, современные диетологи советуют отходить от частого употребления сладкого чая, кофе и компотов. Такое питье лучше заменить на обычную воду.