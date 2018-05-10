Индустриализация по-лукашенковски попахивает нафталином 19 10.05.2018, 9:03

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Власти пытаются построить экономику 1930-х годов.

Долгое время в Беларуси реализовывался проект под кодовым названием «модернизация промышленности». Под попытку оживить безнадежно устаревшие предприятия выделялись миллиарды долларов. Чиновники всех мастей и рангов рапортовали о достижениях и «революционном» прорыве в производстве. А на деле?

На прошлой неделе Лукашенко заявил о том, что господдержка предприятий не работает.

«Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки», - заявил правитель.

Затем Лукашенко привел пример, в которым он фактически расписался в полном провале модернизации:

«Вот, например, Белшина: в 2014-15 годах провели модернизацию, а в 2017 году чистый убыток ОАО «Белшина» вырос почти в 65 раз и составляет примерно 136.5 миллионов долларов», - признался диктатор.

Тем не менее, на днях министр экономики Беларуси Владимир Зиновский объявил «новый план индустриализации страны».

Заявление чиновника вызвало смех у экономистов. «Вся эта чушь не нужна Беларуси. Не надо позориться. Какая индустриализация? Я понимаю, товарищ Сталин сказал «индустриализация», когда в лаптях ходили. Но Беларуси не нужны промышленные предприятия. Беларуси нужны предприятия интеллектуализированные, это IT, это роботы. Сегодня ведущее направление – это сфера услуг. Промышленная индустриализация не актуальна, она глупа и не имеет смысла», - заявил глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Cайт Сharter97.org провел «разбор полетов» белорусской экономики с экономистами Леонидом Злотниковым и Борисом Желибой.

Советские методы управления не работают

Леонид Злотников считает, что термин «модернизация» нельзя применить к тому процессу, который проходил в белорусской промышленности:

«Это нельзя назвать полноценной модернизацией. Проходила частичная модернизация предприятий. Для полноценности данного процесса нужны совершенно другие технологии. Как проходил этот проект? Выделялись средства тракторному, автомобильному заводам по $30-50 миллионов в год. Давали выделялись не очень большие средства.

Предприятия могли на эти деньги поставить новый окрасочный цех, новое оборудование. Все происходило частично. Пока начинали что-то новое, то, что модернизировали в самом начале - устаревало.

Поэтому капельная модернизация, проходившая много лет, не дала эффекта. Cъездит Лукашенко на «Интеграл» или подшипниковый завод, даст руководству по $40 миллионов, а им нужно $400 миллионов.

На настоящую модернизацию денег нет. Предприятия все время в долгах. У нас речь идет не о модернизации, а о том, что предприятиям нужно выплачивать зарплаты, платить по счетам.

Тот же самый «Гомсельмаш», Минский тракторный завод, Минский автозавод, брали деньги не только на модернизацию, но и на поддержку того производства, которое уже функционирует. Чтобы выплачивать зарплату своим работникам», - отмечает эксперт.

Экономист предлагает судить о действиях властей по их плодам:

«Какой эффект мы получили от «модернизации»? Устаревшие технологии, люди, попавшие в ловушку среднего уровня доходов, производительность труда не растет.

Если посмотреть на цифры, то красноречивый показатель - рост ВВП с 2012 года: -1 -1,5, 0, +1. В среднем - около нуля.

Не произошло роста производительности труда. Это отмечали представители Всемирного банка, многие международные эксперты. Все говорили, что рост производительности труда в Беларуси близок к нулю.

Попытки реформировать предприятия наложились на советские методы управления, на отсутствие рыночной экономики и так далее. О какой модернизации можно вести разговор?».

Что могут сделать назначенцы?

Борис Желиба видит причину провала модернизации в cамой белорусской системе:

«В стране авторитарно-централизованное управление экономикой. Предприятия должны быть полностью самостоятельными и сами вкладывать деньги в свою модернизацию. У нас же убыточные предприятия постоянно поддерживаются из госбюджета. Это происходит без всякой санации, не принимаются решения о закрытии производств. А бремя ложится на госбюджет.

Из госбюджета централизованно выдаются средства в валюте. Директорам ставят задачу полностью освоить средства. Если ты не освоишь - жди проверок, лишения должности или еще хуже».

Экономист видит выход из сложившейся системы в переходе от плановой экономики к рыночной:

«Насколько я знаю, в развитых странах бюджет выполняет лишь социальные функции. Проблема модернизации лежит на плечах самих предприятий. Если мы не перейдем на рыночную модель, то все будет повторяться из года в год. Естественно, освоение средств из бюджета - малоэффективно. У нас директора предприятий не являются их владельцами. Мы имеем дело с назначенецами. Только частнособственнические стимулы движут экономикой. У нас этого почти нет», - заявил аналитик.

На новый виток «модернизации» денег в экономике нет

Леонид Злотников призывает не слушать громкие заявления министра экономики:

«Cегодня говорится о том, что пора кончать с плановым хозяйством, а завтра, c тех же трибун, заявляется, что мы сторонники планового хозяйства. Cлова не имеют значения

На новый виток «модернизации» денег в нашей экономике нет. В стране нет иностранных инвестиций. Тот миллиард - полтора, которые имеются - это инвестиции собственников уже имеющихся в Беларуси предприятий. А инвестиций, когда приезжают и строят новенький с иголочки завод в зеленом поле - таких нет.

Когда у нас говорится о вложении иностранных средств, называются суммы в 5 миллиардов, 13 миллиардов - это не совсем правда. Здесь имеет место процесс, когда нашим предприятиям возвращают долги, а мы записываем эти деньги в иностранные инвестиции. На самом деле это временный, оборотный капитал. Настоящие инвестиции - мизерные».

Эксперт связывает нежелание инвесторов выходить на белорусский рынок с тем, что в стране отсутствует принцип верховенства права:

«Возьмем к примеру ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», в который инвестировали бизнесмены из Украины. Лукашенко заявил, что если завод построен с нуля и инвестор его покидает - пусть зарастает травой. А если он был приватизирован, то государство имеет на него права. Кто после таких действий будет делать инвестиции в нашу экономику? У нас нет защиты частной собственности», - подытожил экономист.

Попахивает нафталином и 1930-ми годами

Борис Желиба обратил внимание на само понятие «индустриализация», которое родом из советской эпохи:

«Мы слышим довольно правильные слова о неэффективности господдержки предприятий, но действия предпринимаются совершенно другие.

Опять же, централизованно, при полной поддержке и патронаже государства будут выделены средства на проект, который попахивает нафталином и 1930-ми годами сталинского управления экономикой.

Говорить об индустриализации ни к месту. Это прошлый век. Передовые страны говорят об IT-экономике, о сфере услуг и роботизации. Индустриализация - крайне неудачное направление», - подытожил cобеседник Сharter97.org.