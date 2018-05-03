Лукашенко: Господдержка предприятий не дает эффекта 26 3.05.2018, 13:14

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Фото: РИА «Новости»

Диктатор расписался в собственной беспомощности.

Лукашенко заявил, что программа по поддержке госпредприятий не работает, сообщает БелТА.

«Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки. Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать.

Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета.

Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и наоборот направляться в бюджет», – заявил Лукашенко.

«Мы за счет бюджета всем помочь не сможем. К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное», –потребовал глава государства. Вот, например, Белшина: в 2014-15 годах провели модернизацию, а в 2017 году чистый убыток ОАО «Белшина» вырос почти в 65 раз и составляет примерно 136.5 миллионов долларов, а один из топ-менеджеров погряз в коррупции», - подытожил диктатор.