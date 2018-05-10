Пророссийская «пятая колонна» на улицах Минска 7 Валерий Карбалевич

10.05.2018, 11:37

2,782

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко потерял управление над массовым сознанием белорусов.

Что засвидетельствовала акция «Бессмертный полк»

Ну вот и дождались. По главному минском проспекту прошло шествие численностью полторы тысячи, которое не скрывало своей пророссийской направленности.

Под видом почитания памяти Победы была демонстрация политической лояльности соседней стране.

Колонна была хорошо организована, ощущалась основательная подготовка, в большом количестве присутствовала соответствующая атрибутика. Георгиевские ленты - это цветочки. Люди, которые несли портреты Ленина и Сталина, не скрывали своей ностальгии по СССР, желания вернуться туда.

Молодые люди шли в майках «Армия России», «Донецкая Народная Республика», «Вежливые люди», с российским гербом. Фактически руководил колонной лидер «Руси молодой» Сергей Лущай. Все понимали, что акция проходит в пику властям, так как официальное мероприятие проходило с другой стороны площади Победы.

Довольно знаменательным был и, так сказать, политический портрет пророссийского шествия.

Активно добивался разрешения на акцию «Бессмертный полк» экс-«депутат» «палаты представителей» и один из недавних руководителей Коммунистической партии Беларуси Валерий Драко.

Гулял в колонне председатель Минской городской организации Белорусской патриотической партии (которую возглавляет бывший кандидат в президенты, а ныне «депутат» «палаты представителей» Николай Улахович) Владимир Новосельский.

Были представители Белорусского славянского комитета, активисты православных организаций. Приняли участие в шествии официозные политологи Алексей Дермант и Александр Шпаковский, которые не вылазят из разных ток-шоу на белорусских телеканалах. Это все люди из провластных структур.

Российское информационное агентство «Спутник» по итогам празднования Дня Победы дало заголовок: В среду «Бессмертный полк» прошел по всей Беларуси.

Здесь агенство немного выдало желаемое за действительное. Все же люди с портретами погибших предков шли в рамках официальных мероприятий под названием «Беларусь помнит».

Но парадокс в том, что абсолютное большинство людей, которые шли с портретами, были уверены, что участвуют в акции «Бессмертный полк». Ведь живут в российском информационном пространстве и смотрят на мир через увеличительное стекло федеральных телеканалов РФ. Вот это стихийное, до конца неосознонное ощущение себя частью «русского мира», может, и есть самое опасное.

Белорусские власти не скрывали своей растерянности. Сначала минский горисполком запретил шествие «Бессмертный полк». Официального разрешения так и не было. Но 8 мая появилась устная договоренность, что власти не будут препятствовать шествию.

Единственное, что придумали власти, чтобы не допустить участников колонны на площадь Победы - это поставить турникеты и долго, тщательно осматривать людей с металоискателями.

Сам Лукашенко неуклюже оправдывался - мол, это в Беларуси первыми придумали ходить на этот праздник с портретами погибших воинов, мы и не думали ничего запрещать. Хорошая мина при плохой игре.

Почему разрешили

Помните, после Дня Воли Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал от министра внутренних дел Игоря Шуневича жестко пресекать все несанкционированные акции. Но разогнать милицейским спецназом это шествие не решились. Почему?

Несколько причин. Прежде всего, не хотелось портить праздник, которому власти отдают чрезвычайно большое внимание. Во-вторых, власти, думаю, не ожидали, что шествие примет такой яркий, четкий пророссийский характер.

В-третьих, одно дело - бить дубинками оппозицию, людей с бело-красно-белыми флагами. Это враги режима, их не жалко. А здесь же люди политически родственные. Идею ностальгии по СССР долгое время высказывал сам Лукашенко.

Кстати, выступление на торжественном заседании, посвященном Дню Победы, министра обороны Беларуси Андрея Равкова было просто феноменальным. До сих пор я думал, что он просто советский генерал, а оказывается, что еще и сталинист. Такого гимна сталинизму давно не было в белорусском официальном дискурсе. Равков фактически вернулся к версии времен СССР, что разгром фашизма был победой советского общественного и государственного строя.

Наконец, в-четвертых - и главное. Мало того, что разгон акции «Бессмертный полк» вызвал бы определенный скандал в отношениях с Россией. Это было бы полбеды. Вот блоггеров Regnum посадили на год за решетку и не побоялись реакции Москвы.

Основная проблема заключается в том, что силовое прекращение этого шествия вызвало бы недоумение и негодование большинства белорусского населения. Которое видит мир сквозь призму российских телеканалов, считает, что «Крым - наш», Россия - главная опора сил добра, поддерживает идею имперского реваншизма. Было немало публикаций, что Путин в Беларуси намного более уважаемый и популярный, чем Лукашенко. А ведь это все лукашенковский электорат.

В любом случае этот пророссийский демарш 9 мая - серьезный вызов для режима Лукашенко. До сих пор то, что власти не контролируют белорусское массовое сознание, что на него гораздо больше влияет соседнее государство, было лишь фактом социологии. Акция на День Победы показала, что эта проблема стала политическим явлением и трансформируется в политическое действие. Мы четко увидели в центре столицы пророссийскую «пятую колонну». И с этим надо что-то делать.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»