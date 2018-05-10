Кто пройдет сегодня в финал «Евровидения»? 10.05.2018, 15:11

Журналисты побывали на генеральной репетиции и определили 10 финалистов.

Сегодня состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Представитель Беларуси, украинский певец Никита Алексеев, уже закончил участие в нем, но мы можем поболеть за Александра Рыбака — большого друга всех белорусов. Тем более прогнозы букмекеров и журналистов очень оптимистичные. Onliner.by побывали на генеральной репетиции и составили свою десятку финалистов. Давайте по порядку.

Александр Рыбак (Норвегия)

Саша Рыбак отлично играет на чувствах тех, кто помнит далекий 2009 год и парня с сумасшедшим взглядом, звонким голосом и песней про сказку. В этот раз песня не такая яркая, но и конкуренция вполне это позволяет. Начинает норвежец с игры на импровизированной скрипочке, потом переходит на пианино, потом на гитару, причем на телеэкранах номер будет выглядеть очень мило за счет анимации. Кажется, Рыбак максимально прочувствовал склонность публики «Евровидения» к театрализованной искренности и выжимает из этого максимум. Безумный взгляд тот же, скрипочка на месте, песня звучит мило и приятно. 9 из 10

Бенджамин Ингроссо (Швеция)

Номер Бенджамина Ингроссо — это счастливые восьмидесятые, модная стилизация, томный фальцет на бэках, после которого мгновенно представляешь себе полумрак диско-клуба и серьезных мужчин. В общем, очень концептуально и конъюнктурно. 7 из 10

Melovin (Украина)

Соседняя страна в своих музыкальных изысках давно вышла на какой-то космический для Восточной Европы уровень. Беларусь тихонько помалкивает, и даже Россия с завистью смотрит на рынок Украины: столько крутых артистов в русскоязычном пространстве нет ни у кого. Melovin привез в Португалию красивый номер с вампирским пианино и максимальным количеством «о-о-о» и «е-е-е» в композиции. Старо и шаблонно, но все еще работает. Тем более что данные у певца отличные, а песня не самая плохая при всех ее клише. 7 из 10

DoReDos (Молдова)

Молдова выстрелила еще в прошлом году и реально заслуживала самых высоких оценок: этот саксофон стал самым сильным местом конкурса в Киеве. В Лиссабон молдаване приехали при максимальном содействии Филиппа Киркорова. Синий Фил гораздо чаще раздает интервью в столице Португалии и вообще выглядит как хозяин вот этих вот ребят. При этом песня, от которой веет Кустурицей и украденным конем, действительно яркая и веселая. А еще есть смешной и сюрреалистичный номер — в этом слабом полуфинале такого набора вполне достаточно. 7 из 10

Расмуссен (Дания)

Бородачи из Дании выглядят так, будто заиграют самый лютый метал в истории песенного конкурса. Имитация драккаров на сцене тоже вроде как на это намекает. На деле это викинг-поп-номер со сценографией, которую можно разучивать в старшей ясельной группе. Впрочем, песня звучит проникновенно и профессионально: петь эти ребята умеют и бороды у них красивые. 6 из 10

Gromee и Лукас Майер (Польша)

Польша в этом году привезла на «Евровидение» песню, которую вы наверняка услышите на любой сходке транс-диджеев в каком-нибудь большом и людном месте. То есть трек рассчитан на максимальную массовость. 6 из 10

AWS (Венгрия)

Венгры приехали в Лиссабон с громкими гитарами и песней «Прощай, лето». Это очень попсовый номер, но для людей, всерьез полагающих, что подобная гитарная музыка — это все еще неформат, будет являться вполне удивительным явлением на конкурсе. То есть за счет сомнительного эпатажа группа AWS вполне может оказаться в финале. Впрочем, мы-то знаем, что Pertti Kurikan Nimipäivät — это лучшее, что случалось с «Евровидением». 5 из 10

Iriao (Грузия)

В музыкальном плане самый крепкий номер за два конкурсных дня. Грузины привезли в Лиссабон вполне академический и аутентичный номер, в котором хорошо сочетаются джазовая и этнотрадиция. Для «Евровидения» это скучновато, но неформат даже здесь иногда каким-то странным образом выстреливает. Хотя бы до финала Iriao должно хватить. Ну а там, понятно, без шансов. 5 из 10

Уэйлон (Нидерланды)

Еще один привет из прошлого. Такое ощущение, что Уэйлон только что отыграл свой сет в амстердамском Hard Rock Cafe, а потом прилетел ближайшим рейсом в Португалию. Это эпоха волосатого рока, глэм-эстетики. Кажется, что сейчас на сцене окажется Слэш и сыграет свое лучшее соло. Но это только кажется. Девочкам в майках Guns'n'Roses понравится однозначно, а девочки в майках Guns'n'Roses — это лихая сила. 5 из 10

Джессика Маубой (Австралия)

Не уверены, что ради такого номера стоило тратиться на билет из Австралии в Португалию. Джессика Маубой своим нарядом отправляет нас в эпоху диско и заряжает публику бодипозитивом. В общем, еще одна инъекция ретроэстетики и полная Бритни Спирс во всех смыслах этого слова. Никаких намеков на оригинальность, но Австралию вряд ли оставят без финала: так не принято. 4 из 10