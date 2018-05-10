Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту 10.05.2018, 22:14

IT-корпорация Apple и инвестиционный банк Goldman Sachs готовятся выпустить кредитную карту под брендом Apple Pay.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о планах компаний, передает РБК.

По данным газеты, карта может быть выпущена в начале 2019 года. Она может помочь обеим компаниям справиться с трудностями, с которыми они столкнулись в своих основных направлениях бизнеса. У Apple замедляются продажи iPhone, а переход пользователей на Apple Pay проходит медленнее, чем ожидали в компании. Goldman Sachs занимается потребительским кредитованием, чтобы компенсировать спад в секторе торговли ценными бумагами, говорится в статье.

В рамках партнерства между двумя компаниями Goldman Sachs будет предлагать займы покупателям техники Apple, пишет газета. Один из источников рассказал, что Apple получает 0,15% от каждой транзакции, совершаемой через цифровой кошелек в iPhone, но вероятно, что при использовании новой карты Apple сможет взымать в два раза больше.

Собеседники издания сказали, что параметры карты еще согласовываются. Обе компании отказались от комментариев.

Сейчас Apple сотрудничает с банком Barclays. На сайте IT-компании можно подать заявку на оформление карты Barclaycard Visa. За покупки по этой карте начисляются очки, который затем можно обменивать на подарочные карты App Store и iTunes. За каждый доллар, потраченный на площадках Apple, клиент получает три очка, за доллар, потраченный в ресторанах — два очка, за все остальные покупки начисляется по одному очку за доллар. Набрав 2,5 тыс. очков, пользователь может обменять их на подарочную карту в Apple Store на $25.

WSJ пишет, что партнерство с Goldman Sachs придет на смену проекту IT-корпорации с Barclays.

В прошлом году Apple тестировала функцию по переводу денег через сообщения на iPhone. Функция стала доступна пользователям в некоторых странах в начале 2018 году.