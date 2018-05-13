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«Евровидение»: 10 лучших выступлений финала

  • 13.05.2018, 8:13
Нетта Барзилай

Чем запомнился запомнится конкурс 2018 года в Лиссабоне.

12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал песенного конкурса "Евровидение 2018", победу в котором получила израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy". Сайт "Гордон" собрал видео выступлений артистов, которые заняли в конкурсе первые 10 мест.

1 место. Израиль: Нетта Барзилай с песней "Toy"

2. Кипр: Элени Фурейра с песней "Fuego"

3. Австрия: Сезар Семпсон с песней "Nobody But You"

4. Германия: Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

5. Италия: Meta & Moro – "Non mi avete fatto niente".

6. Чехия: Миколас Йозеф - "Lie To Me"

7. Швеция: Бенджамин Ингроссо - "Dance You Off"

8. Эстония: Элина Нечаева - "La Forza"

9. Дания: Rasmussen – "Higher Ground"

10. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"


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