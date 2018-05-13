«Евровидение»: 10 лучших выступлений финала
- 13.05.2018, 8:13
Чем запомнился запомнится конкурс 2018 года в Лиссабоне.
12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал песенного конкурса "Евровидение 2018", победу в котором получила израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy". Сайт "Гордон" собрал видео выступлений артистов, которые заняли в конкурсе первые 10 мест.
1 место. Израиль: Нетта Барзилай с песней "Toy"
2. Кипр: Элени Фурейра с песней "Fuego"
3. Австрия: Сезар Семпсон с песней "Nobody But You"
4. Германия: Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"
5. Италия: Meta & Moro – "Non mi avete fatto niente".
6. Чехия: Миколас Йозеф - "Lie To Me"
7. Швеция: Бенджамин Ингроссо - "Dance You Off"
8. Эстония: Элина Нечаева - "La Forza"
9. Дания: Rasmussen – "Higher Ground"
10. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"