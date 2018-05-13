Назван город, где состоится «Евровидение-2019» 13.05.2018, 11:18

Премьер Израиля поздравил победительницу конкурса и сделал заявление.

Песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter.

«В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нэтти Барзилай за искренность и важное достижение.

Напомним, в Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Победу в этом году получила представительница Израиля Нетта Барзилай, получив 529 баллов в сумме от жюри конкурса и зрителей. Вторую и третью позиции в таблице заняли Кипр и Австрия соответственно.