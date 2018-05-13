Назван город, где состоится «Евровидение-2019»
- 13.05.2018, 11:18
Премьер Израиля поздравил победительницу конкурса и сделал заявление.
Песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter.
«В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нэтти Барзилай за искренность и важное достижение.
לשנה הבאה בירושלים 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/ehU5101mfe— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.
נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.
Напомним, в Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Победу в этом году получила представительница Израиля Нетта Барзилай, получив 529 баллов в сумме от жюри конкурса и зрителей. Вторую и третью позиции в таблице заняли Кипр и Австрия соответственно.