закрыть
13 мая 2018, воскресенье, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Назван город, где состоится «Евровидение-2019»

  • 13.05.2018, 11:18

Премьер Израиля поздравил победительницу конкурса и сделал заявление.

Песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем Twitter.

«В следующем году в Иерусалиме», - написал Нетаньяху, а также поблагодарил победительницу этого года Нэтти Барзилай за искренность и важное достижение.

Напомним, в Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Победу в этом году получила представительница Израиля Нетта Барзилай, получив 529 баллов в сумме от жюри конкурса и зрителей. Вторую и третью позиции в таблице заняли Кипр и Австрия соответственно.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич