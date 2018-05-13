iPhone сможет делать два фото одновременно 13.05.2018, 14:35

Для двойной камеры гаджета создают новую функцию.

В настоящее время в компании работают над новым режимом для двойной камеры. Модули должны будут снимать одновременно, не мешая друг другу.

Компания Apple разрабатывает новый режим для двойной камеры iPhone. По замыслу производителя, модули камеры должны будут снимать одновременно в разных режимах, и при этом не мешать друг другу. Об этом пишет Digital trends.

Информация о новой функции была опубликована в тексте патента. Предполагается, что с ее помощью можно будет делать один кадр в разных ракурсах - стандартном и увеличенном.

При этом в режиме двойной съемки iPhone позволит владельцу гаджета машстабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга.

Функция даст еще одну возможность - в то время, как один из объективов может быть задействован под видео, второй может параллельно делать снимки.