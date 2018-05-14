В центре Минска нашли снаряд со взрывателем

В центре Минска нашли снаряд со взрывателем1
- 14.05.2018, 11:51
Эвакуацию решили не проводить.
На пересечении Революционной и Комсомольской нашли артиллерийский снаряд.
Утром 14 мая на пересечении улиц Революционной и Комсомольской строители во время работ нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
— При выполнении отмостки здания № 8 на улице Комсомольской строители нашли советский 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем. На место выезжал саперно-пиротехнический расчет Взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Снаряд увезли на полигон для уничтожения, — рассказали в пресс-службе внутренних войск.
Прилегающая территория, где обнаружили снаряд, дополнительно обследована: других боеприпасов не найдено.
По информации Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуации не проводилось.