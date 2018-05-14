В центре Минска нашли снаряд со взрывателем 1 14.05.2018, 11:51

Эвакуацию решили не проводить.

На пересечении Революционной и Комсомольской нашли артиллерийский снаряд.

Утром 14 мая на пересечении улиц Революционной и Комсомольской строители во время работ нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— При выполнении отмостки здания № 8 на улице Комсомольской строители нашли советский 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем. На место выезжал саперно-пиротехнический расчет Взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Снаряд увезли на полигон для уничтожения, — рассказали в пресс-службе внутренних войск.

Прилегающая территория, где обнаружили снаряд, дополнительно обследована: других боеприпасов не найдено.

По информации Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуации не проводилось.