В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру 2 14.05.2018, 17:10

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Нападавший задержан.

В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Инцидент произошел в отделении сестринского ухода в горпоселке Желудок. Здесь на медико-социальном обеспечении находился мужчина 1949 года рождения.

Пациент примерным поведением не отличается, ранее злоупотреблял спиртным. "Утром медсестра, женщина 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, выставившему посредине помещения свою зимнюю обувь.

Мужчина отреагировал неадекватно - он схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Но это не остановило нападавшего. Выкинув обломанный нож, он начал избивать медсестру точильным бруском", - рассказали в пресс-службе УВД. Женщине удалось вырваться и убежать. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".