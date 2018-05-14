Сколько мы заплатили за вылет сборной Беларуси из элиты? 2 14.05.2018, 19:32

Приводим некоторые цифры из «истории» белорусского хоккея.

Сборная Беларуси по хоккею проиграла все, что было можно, и впервые за 15 лет покинула элитный дивизион Чемпионата мира. «Большой» подсчитывает, сколько было потрачено на пути к такому финалу.

Вот только некоторые цифры из «истории» белорусского хоккея.

$200 в день уходит на одного игрока сборной Беларуси по хоккею. Это полное гособеспечение: начиная с питания, заканчивая амуницией и оплатой льда для тренировок. На эту сумму можно купить 20,5 армейских сухпайка по 2,1 кг каждый и накормить 19 голодных солдат под командованием одного очень голодного прапорщика.

До $13 млн в год тратит хоккейный клуб «Динамо-Минск» на зарплаты игрокам: $10 млн из них – оклад, остальное – бонусы. Это годовой доход примерно 5555 учителей.

В $700 млн обошелся налогоплательщикам Чемпионат мира мира по хоккею, который проходил в Беларуси в 2014 году. В эту стоимость оценщики включили как прямые затраты, так и строительство новых ледовых площадок, отелей, реконструкцию аэропорта. За эти деньги можно проложить 10 км метрополитена или купить примерно 8750 однокомнатных квартир в Минске.

В $150 -180 млн оценивается стоимость «Чижовка-Арены». Это 15 новых школ, 3 элитных жилых комплекса «Парус» или, если не поскупиться и докинуть примерно $50 млн, еще одна Национальная библиотека.