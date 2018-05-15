Запасаемся попкорном

Запасаемся попкорном6
- 15.05.2018, 10:55
- 2,531
Сегодня Беларусь сыграет последний матч в рамках ЧМ по хоккею в Дании.
Во вторник, 15 мая, на чемпионате мира в Дании шестью матчами завершается групповой этап, пишет "Прессбол".
Белорусские хоккеисты сыграют последний матч в турнире со сборной Словакии. Напомним, cборная Беларуси проиграла шесть матчей подряд и вылетела из элитного дивизиона.
В группе "А" швейцарцы сыграют с французами, а россияне — со шведами. В группе "В" сборная Финляндии сразится с командой США, сборная Канады — со сборной Германии, а команда Латвии — с командой Дании (это вообще фактически 1/8 финала!).
13.15. Швейцария — Франция
13.15. Финляндия — США
17.15. БЕЛАРУСЬ — Словакия
17.15. Канада — Германия
21.15. Россия — Швеция
21.15. Латвия — Дания
Группа "А": Швеция — 17 очков (6 игр), Россия — 16 (6), Чехия — 15 (7), Швейцария — 9 (6), Словакия — 8 (6), Франция — 6 (6), Австрия — 4 (7), Беларусь — 0 (6).
Группа "B": США — 16 очков (6 игр), Финляндия — 13 (6), Канада — 12 (6), Дания — 11 (6), Латвия — 10 (6), Германия — 7 (6), Норвегия — 6 (7), Южная Корея — 0 (7).