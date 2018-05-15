Запасаемся попкорном 6 15.05.2018, 10:55

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Сегодня Беларусь сыграет последний матч в рамках ЧМ по хоккею в Дании.

Во вторник, 15 мая, на чемпионате мира в Дании шестью матчами завершается групповой этап, пишет "Прессбол".

Белорусские хоккеисты сыграют последний матч в турнире со сборной Словакии. Напомним, cборная Беларуси проиграла шесть матчей подряд и вылетела из элитного дивизиона.

В группе "А" швейцарцы сыграют с французами, а россияне — со шведами. В группе "В" сборная Финляндии сразится с командой США, сборная Канады — со сборной Германии, а команда Латвии — с командой Дании (это вообще фактически 1/8 финала!).

13.15. Швейцария — Франция

13.15. Финляндия — США

17.15. БЕЛАРУСЬ — Словакия

17.15. Канада — Германия

21.15. Россия — Швеция

21.15. Латвия — Дания

Группа "А": Швеция — 17 очков (6 игр), Россия — 16 (6), Чехия — 15 (7), Швейцария — 9 (6), Словакия — 8 (6), Франция — 6 (6), Австрия — 4 (7), Беларусь — 0 (6).

Группа "B": США — 16 очков (6 игр), Финляндия — 13 (6), Канада — 12 (6), Дания — 11 (6), Латвия — 10 (6), Германия — 7 (6), Норвегия — 6 (7), Южная Корея — 0 (7).