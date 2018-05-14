Вылетели с треском 15 Владимир Халип

14.05.2018, 11:15

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Конфузный провал хоккейного полководца.

Правителю хоккей опостылел. На коньки и клюшку смотреть противно. А шайба – вообще ругательное слово. Безмятежная идиллия и застенчивое счастье одинокого конькобежца, которые длились пятнадцать долгих лет, кончились внезапно. Из Высшей лиги вылетели с треском. В каждом приближенном уже мерещится австриец, а за каждым окном, как минимум, Райффайзенбанк. Вообще этот Запад уже давно достал. И куда в такой вот ситуации податься человеку?

Ясное дело – только на Восток. Лучше бы, как некогда, к Саддаму. Сидеть бы там за прочными багдадскими стенами в светлые минуты перед встречей и смотреть на телеэкране, как бесшабашно тот палит из винтовки в потолок, воспитывая в строгости и трепете собранных на совещание соратников.

А то вообще махнуть на север Африки к другу Муаммару. Поговорить о чем-нибудь хорошем. Хотя бы о той же нефти. Или просто молча посидеть, слушая шум ветра, шелест пальм и плеск воды в фонтане. А потом различить случайно за кустами роз трепетные тени автоматчиц из самой преданной охраны непоколебимого вождя большой пустыни.

Где это все? Кому мешало?

Конечно, есть еще люди на Востоке. Настоящие. Ненаклоняемые. Однако сегодня визит к шейхам – не лучший вариант. Народ продвинутый. В курсе всех событий. И о конфузном провале хоккейного полководца, возможно, знают. Не исключено, что в глубине души сочувствуют. Но приезжать к ним лучше на гордом скакуне, а уж никак не после разгромного матча с австрийской командой. К тому же героя ледовых полей никто туда и не приглашал.

А вот визит в Таджикистан подвернулся очень кстати. Там время течет медленно. И где-нибудь в горах, под тихий звон холодного ручья, в тени чинары можно забыться и утешиться. Одно только плохо – остановка в Сочи по дороге. А там – переизбранный недавно Путин.

Конечно, он все знает. И чего в хоккейном Минске ждали. И на что надеялись. И с каким свистом все продули. Свои же и настучали. И про то, как потом укрылся за надежным забором и даже не прокомментировал разгром. И это он, который столько раз пытался продвигать себя в кремлевские круги в качестве полководца и собирателя каких-то там земель, а также хоккеиста, не имеющего равных.

Но отчаиваться не стоит. Все, как говорится, поправимо. А самое главное – большинство, которое, как известно, всегда право, на том далеком перекрестке из всех возможных вариантов избрало именно этого кандидата. А он оказался еще и сельским физкультурником, который знает все о спорте. Так что сегодня жаловаться на плохой хоккей просто не корректно. К чему стремились, то и получили. И по поводу команды Австрии шутили зря.

А вообще-то этот хоккейный пассаж – подлинный символ последних двадцати четырех лет. Непонятно только, почему для страны это стало вдруг неожиданностью и так всех огорчило. В какой-нибудь иной сфере у нас все обстоит лучше? Куда ни посмотри, сплошные провалы и какие-то сказочные промахи.

Несчастная тысяча рублей в качестве средней зарплаты стала недостижимой мечтой для этой процветающей страны, как некогда мифический коммунизм для неугомонного Советского Союза. И как это могло случиться, что его не построили в назначенные сроки? Не иначе австрийские хоккеисты сорвали этот гордый план.

Когда распалась та система, о которой и поныне плачут приближенные к корыту, Беларусь по оценкам наших и зарубежных экспертов имела лучшие стартовые возможности среди всех постсоветских государств. И как же воспользовался этим преимуществом избранный тогда «единственный политик» и «эффективный менеджер»?

Достаточно напомнить в этой связи хотя бы один красноречивый показатель – ВВП в пересчете на душу населения. Сравним его с аналогичным показателем у наших ближайших соседей, которым тогда белорусы искренне сочувствовали – они же так стремительно теряли связи с метрополией. Сегодня по этому показателю Польша превосходит нашу страну в 2,4 раза, Латвия – в 2,7, Литва – в 2,9, Эстония – в 3,4 раза.

Так что хоккейный проигрыш с большим счетом и четыре матча вообще в сухую – это еще не самый худший показатель. В нашей бесподобной экономике счет бывает и покруче. А про политику не приходится даже говорить. Там просто черная дыра.

И вообще, смотреть сегодня лучше не на Запад, а в сторону близкого по духу Таджикистана. Сегодня он близок нам, как никогда. Та же власть. Те же перспективы. Как тут не сотрудничать?

Вот вернется из далеких странствий тот, на ком все у нас завязано, огласит итог переговоров, и станет всем известно, что никаких провалов не было и нет. Наоборот, все очень даже хорошо.

Состоялась историческая встреча с нашим партнером и единомышленником Эмомали Рахмоном. Удалось заключить неслыханные сделки. Возможно, продали два трактора и даже запасное колесо. Подписаны к тому же всякие двусторонние документы. И к нам скоро хлынут инвестиции из богатого и процветающего неуклонно Таджикистана. А там, глядишь, и Афганистан подтянется. Там же денег – куры не клюют!

А пока всей страной готовимся встретить двадцатипятилетие этой уникальной власти. С песнями. С плясками. С большим салютом. И разумеется, с хоккеем. Пусть и не высшей лиги, но своим, родным до слез. А коварные австрийцы будут завидовать нам черной завистью.

А то как же! Не они, а мы – партнеры Эмомали Рахмона.

Владимир Халип, специально для Charter97.org