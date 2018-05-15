Операция девальвация 6 15.05.2018, 12:35

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Фото: Reuters

Минфин обвалил рубль, а россияне этого не заметили.

Хотя цены на нефть продолжают бить рекорды, российский валютный рынок остается в состоянии глубокой заморозки, пишет finanz.ru.

На торгах в понедельник цена Brent обновила максимум за 3,5 года, превысив 78 долларов за баррель. Но рубль смог отыграть у доллара всего 15 копеек и к 19.38 мск стоил 61,7775 рубля.

По этому печальному сценарию торги на МосБирже проходят уже почти год: с прошлого лета баррель подорожал на 80%, а курс доллара не только снизился, но даже вырос: так, в конце июня 2017-го при нефти по 44 доллара, "американец" стоил 59,8 рубля.

В 2014-м при тех же нефтяных котировках (около 78 долларов за Brent) рубль торговался на отметке 45 за доллар.

Классическая макроэкономическая теория объясняет это расхождением в уровне инфляции, указывает глава аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: так, по Росстату, за последние 3,5 года потребительские цены в России выросли на 23%, тогда как в США - лишь на 6,5%.

Иными словами, рубль обесценивается гораздо быстрее доллара США и евро, говорит Козловский. Впрочем, этот фактор объясняет меньше половины от состоявшегося падения (16,5% из 35%).

Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории: цена барреля в рублях, отражающая соотношение курса и котировок "черного золота", достигла отметки 4800, перекрыв даже пик "черного вторника" декабря 2014-го (4500 рублей).

"Курс рубля зависит в первую очередь не от цены на нефть, а от валютных интервенций Минфина", - говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин: правительство скупает на бирже валюту на все доходы, которые получает от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Статистика ЦБ подтверждает: за январь-март Россия получила 5,6 млрд долларов дополнительных доходов от нефти, 2,7 млрд - от нефтепродуктов, 1,3 млрд - от газа; общий приток валюты от экспорта вырос на 16,7 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.

Из этой суммы 80%, или 13,3 млрд долларов, изъял в резервы Минфин.

"Мы имеем управляемую девальвацию, которую монетарные власти используют как защитный механизм от санкций и как инструмент для пополнения бюджета", - говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

Именно слабый рубль при дорогой нефти позволяет Минфину получать сверхдоходы, которые в полном объеме - 2,74 триллиона рублей - направляются на то, чтобы оставить рубль слабым. В результате бюджет сводится с профицитом, которого не было даже при нефти по 100 (440 млрд рублей).

Деньги нужны правительству в преддверии запланированных масштабных проектов, озвученных президентом, говорит Дроздов. По оценке Росбанка, задача войти в топ-5 экономик мира, озвученная Владимиром Путиным в 6-й раз за последние 11 лет, будет стоить 20 триллионов рублей.

По оценке правительства, потребуется 25 триллионов, из которых 8 еще предстоит найти.

Формально бюджетное правило должно работать в обе стороны: при дорогой нефти Минфин не дает рублю укрепляться, а при дешевой он должен и тормозить девальвацию. Но российская история свидетельствует, что в критический момент власти тут же пересматривают свои обещания, указывает экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко.

Так, в 2008-м, вместо того, чтобы компенсировать выпадающие доходы Резервным фондом, Минфин не стал его распечатывать, а вместо этого открыл доступ к Фонду национального благосостояния, за счет которого спасал предприятия близких Кремлю олигархов и госбанков, напоминает Алексашенко.

Фактически происходит "сдерживание курса со стороны российских финансовых властей", говорит Козловский: даже при нефти по 80 и смягчении санкций доллар вряд ли будет стоить дешевле 58 рублей.

"Возврат к уровням ниже 60 рублей за доллар выглядит очень трудным и маловероятным. Рынок торгует будущее, а перспективы экономики РФ вне зависимости от цен на нефть - неблестящи", - резюмирует директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.