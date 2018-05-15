Как правильно обслуживать авто летом: рекомендации специалистов 4 15.05.2018, 13:43

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Лето — это время обновлений, отдыха и покорения новых дорог.

Чтобы после зимы автомобиль служил без нареканий, требуется тщательная проверка состояния машины. Правильно сделать это помогут несколько простых советов по обслуживанию автомобиля, которые дали специалисты сети Бош Авто порталу Аutonews.ua.

начните проверку с тормозов: осмотрите тормозные диски, а также шланги и колодки;

проверьте подвеску автомобиля на предмет износа узлов и появления коррозии. Все элементы подвески автомобиля взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного элемента ведет к износу всех других;

помните о проверке температуры кипения тормозной жидкости, давления в шинах и целостности протектора;

убедитесь в исправной работе свечей зажигания. В случае обнаружения неисправности их необходимо заменить. Помните о соблюдении интервалов замены;

проверьте клиновые ремни. Осмотрите их на наличие повреждений и не забудьте о проверке натяжения;

проведите проверку работоспособности своего аккумулятора и при необходимости замените или подзарядите: в условиях повышенной температуры воздуха АКБ с неисправностями часто выходят из строя;

проверьте лампы и видимость в темное время суток, а также при влажной погоде;

проведите осмотр щеток стеклоочистителей. Летом повышается количество осадков и туманов. В этих условиях движение с неисправными стеклоочистителями может быть небезопасным;

особенно важную роль в теплую пору года играет система кондиционирования воздуха. За зиму в сотах радиатора скапливается большое количество грязи и пыли, которые могут вывести из строя систему охлаждения автомобиля, и как следствие, вызвать перегрев мотора. Весенне-летняя проверка и очистка поможет вам чувствовать себя максимально комфортно при вождении автомобиля;

при длительном использовании салонный фильтр загрязняется и требует замены. В весенний и летний период — это особенно важно для аллергиков, т. к. скапливающаяся пыльца растений и пыль могут ухудшить их состояние. Не менее значимой функцией фильтра является предотвращение запотевания стекол.