На границе задержали минчанина, который хотел сбежать от следствия в Евросоюз 1 15.05.2018, 14:56

Для этого он даже нанял себе проводника из местных.

На белорусско-латвийской границе задержали пьяного минчанина, который пытался сбежать от следствия в Евросоюз. Для этого он нанял себе проводника из местных, сообщает Госпогранкомитет.

13 мая в районе деревни Дубино Браславского района, возле границы, полоцкие пограничники задержали двух граждан Беларуси. Один из них — пьяный 30-летний житель Минска.

Как выяснилось, мужчина находится под следствием за грабеж. Отбывать наказание за свое преступление он не хотел, поэтому решил скрыться от наказания в Евросоюзе. Для этого он нашел 78-летнего жителя приграничья, который и отвел его к белорусско-латвийской границе.

Минчанину за покушение на незаконное пересечение границы дали 10 базовых штрафа и передали милиции. В отношении 78-летнего жителя Браславского района решается вопрос о привлечении к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении госграницы. Ему грозит штраф до ста базовых.