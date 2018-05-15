Названы красивейшие автомобили в истории 15.05.2018, 16:32

Топ составляли признанные ценители и мастера автомобильного искусства.

Авторитетное немецкое автомобильное издание Autobild составило рейтинг самых красивых автомобилей за всю историю. Всего немцы отобрали сотню лучших машин.

Отбирали автомобили признанные ценители и мастера автомобильного искусства. Среди них, например, Петер Шрайер (шеф-дизайнер концерна Hyundai), Поль Брак (бывший дизайнер марок BMW и Mercedes-Benz). Также в опросе участвовали руководители автомобильных музеев, ассоциаций, историки и журналисты.

Издание autonews.ua опубликовало первую десятку рейтинга «Автобильда»:

10. Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Дорожная версия «боевой» гоночной машины, выпущена для омологации очень малым тиражом — всего 18 штук. Автор дизайна — Франко Скальоне

9. Ferrari 250 GTO

Одна из самых легендарных моделей в истории. Выпущено всего 39 таких машин — как и в случае с Альфой для омологации. Регулярно уходит с аукционов за баснословные суммы. Характерный силуэт с длинным капотом получился благодаря тому, что там нужно было разместить V12 и требованиям аэродинамики. Авторы шедевра — Джотто Биццарини и Сержио Скальетти.

8. Bugatti Type 57

Эта модель могла комплектоваться разными кузовами от многих ателье — распространенная в те времена практика. Но самые известные варианты созданы сыном основателя компании Жаном Бугатти. Его версии Atlantic и Atalante выделялись очень необычными для тех лет формами.

7. BMW 507

Машина дебютировала в 1955 году и ориентировалась на американский рынок. Автор дизайна Альбрехт Гёртц — немец, который еще до войны переехал в Штаты. Дизайнер работал в Studebaker, но так больше и не создал столь же яркой машины, как 507-я.

6. Citroen DS19

Автомобиль дебютировал в 1955 году на Парижском автосалоне. Умопомрачительный по тем временам дизайн до сих пор выглядит невероятно. Рисовал машину талантливый итальянец Фламинио Бертони. Авто произвело такой фуррор, что уже в первый день выставки было собрано 12 тысяч заказов.

5. Ferrari 250 GT

Еще одна Ferrari и еще одно творение Джотто Биццарини. Модель 250 GT выпускалась в нескольких версиях, но самая известная — Berlinetta SWB 1959 года с ее классическими изящными формами. Кстати, кроме дизайна, Биццарини занимался и техникой — он работал водителем испытателем.

4. Porsche 911

Достаточно простой, но очень стильный и утонченный образ модели первого поколения оказался настолько удачным, что используется до сих пор. Внук Фердинанда Порше, Александр настолько удачно разработал первую 911-ю, что любое из поколений теперь можно без проблем узнать по характерным приметам.

3. Lamborghini Muira

Автомобиль предстал перед публикой на Женевском автосалоне 1966 года. В нем прекрасно все: и техника, и, конечно же, дизайн легендарного мастера Марчелло Гандини, который работал в студии Bertone.

2. Mercedes-Benz 300 SL

Благодаря необычным, поднимающимся вверх дверям, автомобиль получил прозвище «крыло чайки». Немецкое спортивное купе было вершиной элегантности и технической мысли того времени. На таких авто ездили многие голливудские знаменитости. его спортивные версии побеждали в соревнованиях.

1. Jaguar E-Type

Простые и вместе с тем утонченные линии Ягуара позволили ему оказаться на вершине рейтинга. При этом, эксперты признали самым красивым автомобилем именно версию кабриолет. Автором дизайна стал Малькольм Сэйер, который начинал как авиационный инженер и в машине чувствуются самолетные гены. Уникальность дизайна в том, что даже сегодня он не выглядит как ретро: несколько штрихов по нынешней моде и авто вполне можно принять за современное.

Остальные 90 машин из списка «Автобильда» — сплошь британские и итальянские спорткары. Впрочем, попало туда и несколько народных машин: классический Mini, «Жук» и Fiat Panda первого поколения. Из современных авто с рейтинг попали Rolls-Royce Wraith, Chevrolet Corvette C7, Ferrari 458 и BMW i8.

Внимания экспертов заслужила лишь одна японская машина — Toyota 2000 GT.