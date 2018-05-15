Могилевчанка перевела «бизнесмену из Англии» почти $17 тысяч 1 15.05.2018, 17:55

«Бизнесмен» оказался обычным мошенником.

История любви переросла в уголовное дело: почти целый год длилась переписка между женщиной из Могилева и ее ухажером из Англии, пишет kp.by.

Они познакомились в соцсетях, он представился бизнесменом (как выяснится позднее, соврал). Мужчина признавался ей в любви, клятвенно обещал все бросить и переехать. Но только после завершения дел: для того чтобы решить проблемы с бизнесом ему нужны были деньги.

Ну как не помочь любимому: наивная могилевчанка переводила нужные суммы под его обещания их вернуть. Всего набежало 16,8 тысяч долларов. Вернул 2,2 тысячи - и пропал навсегда. Только когда англичанин перестал выходить на связь, она все поняла - и пошла в милицию.

- Сейчас Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.