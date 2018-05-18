Сотрудники кафе в центре Минска спасли филина 1 18.05.2018, 10:16

Филина на террасу кафе загнали вороны.

Вчера на летнюю террасу кафе «Штолле» на проспекте в районе ЦУМа упал филин, которого загоняли вороны. Работники заведения спасли его и рассказали tut.by подробности.

Сотрудник кафе Виктория рассказала, что в районе четырех часов дня они заметили, что над летней террасой летают вороны.

— Мы не понимаем, что происходит, и к нам с неба просто падает филин. Мы его берем на руки, заносим в ресторан и видим, что он вырывается. Мы выходим с ним обратно на летнюю террасу, и он благополучно улетает. Но за ним опять полетели эти вороны. Они покружили минут пять, и он снова прилетел к нам, но уже свалился абсолютно без сил. Мы его забрали и положили в коробку.

У филина было повреждено крыло. Виктория позвонила в «Ахову птушак бацькаўшчыны» и в Госинспекцию охраны животного и растительного мира при президенте. В первой организации ей посоветовали отвезти птицу в лес, а во второй — обратиться с Минский зоопарк. Девушка связалась с зоопарком и там ей сказали привозить им птицу завтра с 10 до 17 часов.

— Наш сотрудник забрала его себе, к ним приехал ветеринар и сказал, что у филина небольшой ушиб крыла. Буквально через пару дней с ним все будет хорошо. Мы еще раз позвонили в зоопарк и договорились, что завтра в 10 утра мы завезем его туда.