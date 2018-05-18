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Минское «Динамо» запустило аукцион по продаже джерси игроков команды

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  • 18.05.2018, 20:47

Стартовая цена всех лотов — 150 рублей.

Минское "Динамо" запустило первый этап аукциона по продаже джерси игроков команды. Сделать ставку можно на сайте ay.by. Дата окончания первого этапа аукциона: 25 мая. Стартовая цена всех лотов — 150 рублей.

Все будущие аукционы на джерси сезона 2017/2018 стартуют на следующий день после окончания предыдущего. Выкуп джерси осуществляется в течении месяца с момента окончания аукциона.

По окончании аукциона специалисты свяжутся с победителем для согласования способа оплаты и доставки, отмечает пресс-служба команды.


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