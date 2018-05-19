Минск будет затапливать после ливней еще долго 19.05.2018, 14:22

Замглавы Минска рассказал, как город планирует решать проблему подтопления улиц.

В пятницу, во время ливня в столице, снова затопило улицы, из-за чего образовались десятибалльные пробки. Зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев рассказал, как власти планируют решать проблему и в каком документе изложены шаги ее решения.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», тема подтоплений была поднята жителем улицы Волгоградской во время прямой линии замглавы столицы Виктора Лаптева. Чиновник рассказал, что УП «Минскинжпроект» разработало отраслевую схему развития сетей дождевой канализации города.

Документ включает в себя инженерные проработки комплексного решения проблемы подтопления во время обильных дождей. Среди них — строительство новых коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений на выпусках коллекторов, реконструкция существующих с увеличением диаметра труб. Но это — не близкая перспектива.

Ведь нужно сначала выполнить проектирование будущих преобразований сети ливневой канализации столицы, и только потом можно будет приступить к реализации этих проектов.

К слову, надежду на значительное улучшение ситуации с подтоплениями раньше связывали с реконструкцией пруда-регулятора на Инженерной, которая завершится в этом году. Но, как оказалось, большой погоды это не сделает.

Отметим, в городе более 120 территорий, которые при сильных осадках затапливает.