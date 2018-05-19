Сохранится ли кобринский некрополь? 19.05.2018, 15:15

Фото: racyja.com

В Кобрине остро стоит вопрос сохранения исторических кладбищ, где похоронены известные личности.

Кладбища пришли в упадок, так как ни местный костел, ни власть не ухаживают за ними, передает «Радыё Рацыя».

Это место могло бы стать кобринской Меккой, говорит демократический активист Александр Мех:

- На этом кладбище лежат те, кто создавал историю Великого Княжества Литовского и Белорусской Народной Республики. Здесь и повстанцы есть, участвовавшие в восстании 1794 года, когда эти территории были заняты российской властью. Постоянно происходили восстания, чтобы освободиться от этой российской навалы.

Фото: racyja.com

По словам Александра Меха, если вопрос сохранения кладбища не решится на месте, демократическая общественность будет вынуждена обратиться к польским властям за помощью.