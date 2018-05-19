Сохранится ли кобринский некрополь?
- 19.05.2018, 15:15
В Кобрине остро стоит вопрос сохранения исторических кладбищ, где похоронены известные личности.
Кладбища пришли в упадок, так как ни местный костел, ни власть не ухаживают за ними, передает «Радыё Рацыя».
Это место могло бы стать кобринской Меккой, говорит демократический активист Александр Мех:
- На этом кладбище лежат те, кто создавал историю Великого Княжества Литовского и Белорусской Народной Республики. Здесь и повстанцы есть, участвовавшие в восстании 1794 года, когда эти территории были заняты российской властью. Постоянно происходили восстания, чтобы освободиться от этой российской навалы.
По словам Александра Меха, если вопрос сохранения кладбища не решится на месте, демократическая общественность будет вынуждена обратиться к польским властям за помощью.