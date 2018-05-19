Собирающимся за границу на заметку: Какие товары можно ввозить без пошлин 1 19.05.2018, 15:48

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Беспошлинный ввоз бытовой техники допускается лишь раз в три года.

Для белорусов, которые собрались за границу, в том числе в отпуск, таможенники напоминают, какие товары для личного пользования, в каком объеме и с какой периодичностью можно ввозить в нашу страну без уплаты пошлин, пишет tut.by.

— Раз в три года допускается беспошлинный ввоз бытовой техники (холодильник, стиральная машина, плита, микроволновка, кухонный комбайн и т.д.), электротехники (ноутбук, планшет, телевизор, ЖК-монитор), сантехники, — уточняют в Витебской таможне.

Среди другой бытовой техники, которую можно провозить без уплаты пошлин раз в 3 года, также значатся газовые или электрические плиты, варочные панели, душевые кабины, унитазы, посудомоечные машины, кофемашины, швейные бытовые машины, бытовые водонагреватели, пылесосы, детские коляски (каждого вида в зависимости от возраста ребенка), лодочные моторы и другие вещи.

— Раз в два года можно привезти из-за границы шины для личного авто: для автомобиля 4 штуки, для мотоцикла с коляской — 3, без коляски — 2, — добавляют в Витебской таможне.

Однако белорусам нужно помнить, что в государствах ЕАЭС, в том числе и в нашей стране, с 29 марта по-новому взимают таможенную пошлину за ввоз из-за рубежа неделимых товаров — тех, которые весят больше 35 килограммов. К примеру, холодильников, стиральных машин, душевых кабин и другого.

Теперь пошлина за неделимые товары уплачивается по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Раньше неделимые товары в таможне нужно было оформлять с уплатой совокупного таможенного платежа. Он состоит из суммы таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и сбора за таможенное оформление.

Неделимый товар — вещи для личного пользования, которые весят больше 35 килограммов. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

— Также можно ввозить до трех штук букетов цветов, каждый не больше чем из 15 растений. Для ввоза семян и цветов в горшках необходимы фитосанитарные сертификаты, — добавляют в Витебской таможне.

Таможенники напоминают, что при пересечении границы чаще, чем раз в три месяца, можно ввозить товаров для личного пользования на сумму не более 300 евро или весом не больше 20 кг. При пересечении границы с интервалом большим, чем три месяца, эти лимиты увеличиваются до 1500 евро и 50 кг соответственно. При превышении лимитов нужно будет заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости, но не менее чем 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и весовой нормы.

— Нормы беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива — 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы придется оплатить 10 евро за каждый 1 литр сверх позволенных трех. Максимально допустим провоз 5 литров алкогольной продукции. Допускается ввоз 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

При поездке самолетом лимиты беспошлинного ввоза товаров независимо от частоты пересечения границы составляют 10 тысяч евро и 50 килограмм.

— Для личного пользования допускается перемещение через границу лекарств, содержащих психотропные или наркотические вещества, не больше 90 суточных доз (для психотропных препаратов) и не больше недельной дозы — для наркотических препаратов. При этом лекарства необходимо задекларировать, а при себе необходимо иметь рецепт и выписку на них из медицинской карточки.

А тем путешественникам, которые берут с собой в путешествие дорогостоящую технику, таможенники рекомендуют ее задекларировать, «чтобы в последующем ее не отнесли к приобретенной за границей».