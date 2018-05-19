«Как тебе такое, Илон Маск?»: Бобруйчанин собрал вездеход в гараже за $500 19.05.2018, 17:43

Фото: bobruisk.ru

На все про все потратил год.

Большую часть деталей вездехода мужчина приобрел в пункте приема металлолома, туда часто привозят автомобили, в которых есть еще «живые» детали.

Владимир Семашко – инженер-механик. Он в свои 36 лет уже смог собрать своими руками большой вездеход. Он рассказал «Вечернему Бобруйску» , что страсть к конструированию и ремонту у него с детства. Именно в этот период жизни отец его научил многим вещам.

Это вездеход, который собрал Владимир. Пока он безымянный, но вскоре мужчина собирается дать ему какое-нибудь «ласковое» название. Авторская машина сейчас стоит во дворе частного дома. Тест-драйв она уже прошла и, по мнению Владимира, готова к тяжелой работе. Например, вездеход может пройти и разбитую лесную дорогу, и скользкую грязь, и даже овраги. Правда болота ему не по плечу. Может утонуть, поделился бобруйчанин.

Фото: bobruisk.ru

– В хозяйстве такой помощник очень даже пригодится. Можно перемещать любые сухие грузы. Я уже песок на участке перевозил,– рассказал Владимир.

Детали мужчина собирал в пункте приема металлолома. По словам Владимира, туда часто привозят автомобили, в которых есть еще «живые» запчасти. Были и части вездехода, которые пришлось покупать в магазинах. Зато облицовку Владимир собрал сам, с гордостью он заявил.

Фото: bobruisk.ru

Все собирал один, в гараже рядом с домом. Конечно, уделять внимание своему творению каждый день не получалось.

– Бывало по нескольку дней вообще к нему не подходил, а иногда проводил в гараже ночи напролет. В такой работе важно вдохновение, – рассказал мужчина.

Фото: bobruisk.ru

После сборки Владимир решил не ставить вездеход на учет в ГАИ, поскольку по дорогам общего пользования ездить не собирается. Только по хозяйству – на участке, или на природу, недалеко от дома.

Основные технические характеристики вездехода:

- Объем двигателя – 250 см.куб.

- Грузоподъемность (кузов) – 400 кг.

- Развивает скорость до 30 км/час.

- Ездит на бензине, средний расход три литра в час.

- Вездеход собирался в три этапа

Сначала Владимир создавал проект, делал чертежи узлов, представлял, как это будет выглядеть. После проектирования он занимался компоновкой деталей и узлов, в последний момент изготавливалась рама.

Фото: bobruisk.ru

Получился вездеход достаточно гибкий, благодаря тому, что рама в двух местах поворачивается (ее части соединяются между собой при помощи подвижного механизма).

Подходящий двигатель от мотоцикла ИЖ-Планета мужчина купил в городе Горки.

Карданный вал нашелся в металлоломе, он от УАЗа. Уникален тем, что в конструкции Владимира он соединятся напрямую с коробкой передач.

Колеса вездехода – от электрокара, а диски – от автомобиля «Жигули».

Руль от Toyota Carina 2, Владимир сохранил рулевой механизм – он удобен тем, что положение руля в плоскости регулируется.

Сидения Владимир взял от грузового ГАЗ-3707. Несмотря на жесткую подвеску, сидения отдельно амортизированы.

Фары на вездеходе от трактора МТЗ-82.

Кузов вездехода пока поднимается вручную, в ближайшее время Владимир планирует оснастить его самосвальным механизмом, для того, чтобы работать с техникой было удобнее.

Что дальше?

Ближе к зиме Владимир хотел бы превратить вездеход в снегоуборочный агрегат. Также вездеход, по мнению мужчины, необходимо оснастить глушителем – подойдет любой с легкового автомобиля.

Фото: bobruisk.ru

Колеса мужчина планирует со временем заменить на более массивные, для того, чтобы можно было ездить и по болотистой местности.

Кстати, в гараже Владимир уже собирает новую технику – вездеход на гусеницах. Он сможет ездить и по воде, и по болотам, будет более мощным, чем его «младший брат» на колесах.