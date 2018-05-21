Активист намерен привлечь Заметалина к ответственности за оскорбление белорусского языка 7 21.05.2018, 19:34

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Владимир Заметалин

Игорь Случак написал заявление на пропагандиста «русского мира».

«Моўны інспектар» из Гомеля Игорь Случак обратился в органы власти с заявлением на бывшего заместителя главы администрации Лукашенко Владимира Заметалина, который оскорбительно высказывался о государственном белорусском языке, передает «Гомельская весна».

Недавно Заметалин устроил скандал в столичном магазине «Евроопт», где несколько касс обслуживают покупателей на белорусском языке. Заметалин стал возмущаться, когда кассир обратилась к нему по-белорусски.

«Да не хочу я говорить на вашем долбанном языке. Конституцию почитайте и отвечайте мне по-русски!» — заявил Заметалин.

Игорь Случак уже добился привлечения к ответственности четырех человек за оскорбление белорусского языка (статья 9.22 КоАП) в социальных сетях.

Кроме того, Игорь Случак и Алина Нагорная создали клип о «перековке» белорусофобов как кавер на известную песню группы «Кино». Съемки проходили в Минске при поддержке группы Čas Łajna.