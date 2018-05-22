Последний дом в районе, где снимался фильм «Белые Росы», снесли 22.05.2018, 14:28

1,884

От деревни из легендарного фильма остались лишь воспоминание и название улицы.

После постройки очередного многоэтажного дома в Гродно от деревни из легендарного фильма останется лишь воспоминание и название улицы, пишет «Белсат».

– Я из Белых Рос.

– Что, не снесли еще?

– Собираются, говорят, в этом месяце. Скоро городским буду. С балкона людям на макушки поплевывать.

После почти 35 лет эта известная цитата из фильма «Белые Росы» Игоря Добролюбова вскоре станет истинной. Еще в 2017 году у колодца, где Федор Филимонович с помощью топора учил Мишку Киселя, как надо жить, городские власти установили небольшую памятную доску.

«Натурой для «экранных» Белых Рос стала реальная деревня Девятовка. Сегодня это название городского микрорайона. На месте деревенских домов на улице Курчатова сейчас построили многоэтажные», – сообщает памятная табличка.

Однако последний деревенский дом, который стоял за колодцем, начали сносить недавно. Саму площадку расчистят под строительство жилого комплекса, который по паспорту строительства должен возникнуть в 2019 году.

Эта потеря, конечно, не историческая, а ностальгическая. Особенно для тех, кто в свое время смотрел фильм и переживал за его героев: за корову, которую надо было продать или сдать на бойню, за деда Федора, который не мог до конца принять, что останется без своего лоскута земли, и других. Хотя снимался фильм давно, столкновение городской инфраструктуры с деревней, которой нечем бороться с бетонными великанами, трогает и сегодня.

Кадр из фильма «Белые Росы» (1983)

И вывеска не там, и дом не та?

Гродненский художник Алесь Суров снесенного дома не жалеет совсем, так как считает, что сам фильм снимался в совершенно ином месте, а вывеску власти поставили только ради того, чтобы как-то отметиться.

«Дома, где снимался фильм, стояли чуть дальше за улицей Курчатова. На момент съемок сама деревня была уже выселена. Киностудия ее арендовала и просто добавила декораций. И эти дома уже давно были снесены. А то, что вывеску поставили, – это имитация и бутафория наших городских властей, так как не в том месте и не известно зачем. Это просто высосана из пальца легенда », – говорит Алесь Суров.

Тем не менее, отмеченный колодец очень похож на тот, что засветился в фильме. Около него даже оставили колоду, на которой Федос топором угрожал Киселю. Городские власти утверждают, что после строительства многоэтажки место с колодцем оставят как своеобразный «туристический объект».