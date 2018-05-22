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Начало новой эпохи

  • Виталий Портников, espreso.tv
  • 22.05.2018, 16:19
  • 1,366
Виталий Портников

Все кончено, господа бывшие вершители судеб.

Великобритания обязала российского олигарха Романа Абрамовича обьяснить, откуда у него деньги и каким образом они заработаны. Для продления британской визы Абрамовичу необходимо будет доказать, что свое состояние он заработал законным путем.

И хотя можно предположить, что у магната найдутся все необходимые бумаги и он в результате получит визу, британское требование выглядит форменным издевательством для одного из самых богатых людей России. Потому что каждый школьник в этой стране знает, откуда деньги у таких, как Абрамович. Об этом не только делают расследования. Об этом снимают сериалы и рассказывают легенды. И путь, которым заработаны все эти деньги, законным можно назвать только в качестве насмешки.

Значимость фигуры Абрамовича я не стал бы недооценивать. Олигарх не входит в ближний круг Путина. Это Путин входит в ближний круг Абрамовича. В начале правления российского президента Абрамович благополучно заместил Бориса Березовского в роли лучшего друга - назовем это так - семьи Бориса Ельцина. А именно эта семья подарила Путину власть и обеспечила его утверждение на троне.

Именно конфликт Абрамовича с Михаилом Ходорковским привел к аресту конкурента и разгрому ЮКОСа. Путин и все Российское государство всего лишь послужили орудием в руках Абрамовича. При этом свое влияние Абрамович предпочитает реализовывать в России, а жить на Западе. Классическая олигархическая схема. Именно ее британское правительство ставит под сомнение.

И это - начало новой эпохи. Эпохи, в которой "грязные деньги" - сколько бы их там ни было - не являются гарантией уважения и влияния, а являются поводом для подозрений.

На месте украинских олигархов я задумался уже сегодня. Вместо того, чтобы финансировать бессмысленные телевизионные конкурсы «новых лидеров», раздавать гуманитарную помощь, строить из себя религиозных фанатиков или делиться воспоминаниями о своем героизме и самоотверженности, я бы перестал лезть в политику и начал искать подтверждения законности накопленных капиталов. Подтверждения даже не для украинцев, а для британцев, американцев, швейцарцев.

Потому что можно оказаться в положении Абрамовича (или Фирташа, если так понятнее) гораздо быстрее, чем это кажется на первый взгляд.

Все кончено, господа бывшие вершители судеб.

Виталий Портников, espreso.tv


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