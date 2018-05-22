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Боровой: Лондон дает понять, что путинским агентам не место в Великобритании

  • 22.05.2018, 17:36
Константин Боровой

Власти Великобритании не хотят видеть в своей стране российских бизнесменов, связанных с Кремлем.

Такое мнение изданию "Гордон" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, комментируя публикацию доклада "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

"Британцы на самом деле очень обеспокоены не состоянием демократии в России, а действиями криминальных группировок, которых финансируют российские олигархи. Их волнует собственная безопасность. Покушение на экс-разведчика Сергея Скрипаля произвело на британцев сильное впечатление. Лондон дает понять, что путинским агентам не место в Великобритании. Особенно олигархам с деньгами сомнительного происхождения. К примеру, у британцев нет сомнений, что [российский бизнесмен Роман] Абрамович тесно связан с Кремлем. Думаю, по финансовым потокам они видят, что через его структуры отмывается капитал. Я уверен, что за лоббизм и пропаганду Кремля в Британии частично отвечает Абрамович", – отметил Боровой.

По его словам, Москва тратит большие деньги на своих лоббистов в Европе и США.

"Сейчас усилия Кремля сосредоточены на приостановлении либо хотя бы снижении санкционного давления. Эти ограничения очень чувствительны для российской экономики. Все силы брошены на то, чтобы что-то с этим сделать. Антисанкции РФ – способ перевести стрелки, чтобы не говорить о Крыме и военных действиях на Донбассе. Ведь именно из-за этого данные санкции и были введены. Москва тратит миллиарды долларов на лоббистскую деятельность в Европе и США. Власти РФ хотят убедить западное сообщество, что ему невыгодны ограничения. Приостановка санкций станет для Кремля стимулом продолжать агрессию против Украины. Понемногу на Западе это понимают", – подчеркнул собеседник.

Он считает, что реализация Россией проекта "Северный поток – 2", в частности, направлена на "подкуп" европейского бизнеса.

"Лоббисты России в Европе занимаются подкупом политиков, журналистов, предпринимателей. Последних заинтересовывают новыми проектами. Тот же "Северный поток – 2" – это проверка готовности Евросоюза противостоять агрессивности РФ. И пока ЕС этот тест не выдерживает. Видно, что коррупционное давление превосходит здравый смысл и беспокойство о собственной безопасности", – резюмировал Боровой.

Комитет по международным делам парламента Великобритании рекомендовал парламентариям усилить санкции в отношении окружения российского президента Владимира Путина, в том числе из "списка Магнитского". Об этом говорится в докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", который опубликован на сайте парламента.

Глава комитета Том Тугендхат, представляя доклад, отметил, что у властей Британии больше нет никаких оправданий, чтобы и в дальнейшем "закрывать глаза", поскольку "клептократы президента РФ и нарушители прав человека используют деньги, отмытые через Лондон, чтобы подкупить" друзей Британии и подорвать веру в институты власти в Соединенном Королевстве.

1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает "двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов".

Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд.


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