Посол Украины: Павлу Шаройко вынесен приговор 23.05.2018, 15:33

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Павел Шаройко

Фото: УНИАН

Украинский журналист получил более восьми лет лишения свободы.

Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор. Он получил «более восьми лет» лишения свободы. Об этом журналистам до начала форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет tut.by.

— Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется, — сказал Кизим. С Шаройко также виделась его жена.

Суд над Шаройко, напомним, начался в феврале. Процесс Верховный суд не комментировал.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко был задержан КГБ 25 октября 2017 года и помещен в следственный изолятор КГБ. Известно об этом стало лишь три недели спустя, 17 ноября, после сообщения главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании в Facebook.

По информации КГБ, Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».