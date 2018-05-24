На индустриализацию по-лукашенковски уйдет $4 миллиарда 7 24.05.2018, 13:19

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Проект подвергся критике независимых экономистов.

План новой индустриализации Беларуси, призванный обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году, включает 1742 инвестпроекта трех ключевых направлений — импортозамещение, совместные проекты с Китаем, проекты по инициативе государства и бизнеса. Об этом заявил министр экономики Беларуси в интервью sb.by.

Напомним, независимые экономисты резко раскритиковали план Зиновского под названием «индустриализация».

Глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико назвал планы министра экономики чушью:

«Не надо позориться. Какая индустриализация? Я понимаю, товарищ Сталин сказал «индустриализация», когда в лаптях ходили.

Но Беларуси не нужны промышленные предприятия. Беларуси нужны предприятия интеллектуализированные, это IT, это роботы. Сегодня ведущее направление – это сфера услуг. Промышленная индустриализация не актуальна, она глупа и не имеет смысла», - заявил Заико.

Экономист Борис Желиба заявил, что «индустриализация - это прошлый век»:

«Говорить об индустриализации ни к месту. Это прошлый век. Передовые страны говорят об IT-экономике, о сфере услуг и роботизации. Индустриализация - крайне неудачное направление».