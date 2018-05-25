«Прекратите преследование независимых профсоюзов в Беларуси!» 1 25.05.2018, 14:39

По всей Беларуси пройдут пикеты солидарности с независимым профсоюзом РЭП.

По всей Беларуси с 30 мая по 1 июня пройдут пикеты солидарности профсоюза РЭП под лозунгами «Прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!», «Прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комликa!» Цель акций: выразить солидарность с обвиняемыми по уголовному делу руководителями профсоюза и протест против давления на их профсоюз, сообщает правозащитный центр «Весна».

В Лиде уже прошла акция солидарности с лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, которые обвиняются в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

Организаторы акции и члены РЭПа прокомментировали «дело профсоюзов»:

«Понятно, что этот весь процесс политический. Никаких особых нарушений у них не было. Просто они в свое время вывели много людей и это напугало власт», - говорит Владимир Крутиков.

Ранее стало известно, что активист независимого профсоюза РЭП в Речице Александр Науменко подал заявку в местный райисполком на проведение в райцентре 1 июня пикета протеста против уголовного преследования лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комликa, но ответа пока нет.

Гродненские активисты РЭП также подали заявки на проведение акции 1 июня в Коложском парке. Про заявку рассказал гродненский активист профсоюза РЭП Игорь Банцер:

"В рамках республиканской акции по поддержке независимого профсоюза РЭП в Гродно подали заявку на мероприятие, которое состоится 1 июня в Коложском парке. Тема мероприятия: поддержка наших руководителей РЭПа, против которых незаконно возбуждены уголовные дела. Мы хотим просто поддержать их и это будет происходить по всей стране, во всех городах, где существуют нормальные ячейки независимого профсоюза".

Аналогичная заявка была направлена в Барановичский городской исполнительный комитет. Пикет запланирован на 30 мая с 13 до 14 часов в Старом парке. Глава Барановичской ячейки профсоюза Григорий Грик отмечает:

"Они до сих пор не нарушали никакого закона, а теперь в 2011 году нашли какие-то нарушения. Почему тогда не задержали? Преследуется профсоюз за то, что активно участвовал во время акций против декрета о «тунеядцах». Вытесняется все, что помогает людям, потому что профсоюз оказывает много помощи простым людям".

На сегодня известно, что заявки на проведение акций протеста поданы в трех местах г. Минска, Гомеле, Калинковичах, Светлогорске, Речице, Ветке, Бресте, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Круглом, Слониме и Новополоцке.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказывал:

"Дело состоит из 11 томов, в каждом томе - более чем по 300 страниц. Мы продолжаем знакомиться в Следственном комитете с материалами дела. Срок ознакомления - до 8 июня. После этого дело пойдет в прокуратуру, а дальше - в суд. Пока прочитал только четыре тома. Два тома составляют лишь экспертизы. Забрали же наши компьютеры, флешки, анализировали что-то».

По мнению Федынича, суд может состояться уже в конце следующего месяца или в июле.