Профсоюз РЭП встал на защиту электросварщика из Гомеля 25.05.2018, 16:54

Дмитрий Крес

Фото с сайта gomelspring.org

Наниматель с начала года не платил Дмитрию Кресу зарплату.

25 мая в региональное отделение профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле за помощью обратился электросварщик Дмитрий Крес, сообщает гомельская «Весна».

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Джем-Флекс», где мужчина трудился электросварщиком 4-го разряда, с начала года перестало выплачивать заработную плату. По расчетным листкам его получка составляла около 700 рублей, которые начислялись, но не выплачивались.

Терпение рабочего закончилось в прошлом месяце, 5 апреля он уволился с работы и ждал, когда частник рассчитается. Мужчина искал помощи у официальных профсоюзов, однако, по его словам, "там только пальцем в сторону суда показали". Он в суд, а там его отправили к адвокатам. Услышав сумму адвокатского гонорара, неработающий мужчина потерял надежду.

«В социальной сети «Одноклассники» я прочитал об эффективной деятельности в регионе независимого профсоюза и сегодня написал заявление о вступлении в РЭП», - поделился мужчина.

«В день увольнения ответчик выдал мне трудовую книжку, однако по сегодняшний день не производит окончательного расчета по заработной плате и компенсации неиспользованных дней трудового отпуска. Всего бывший работодатель задолжал мне более 2-х тысяч рублей», - рассказал на приеме у правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко пострадавший рабочий.

Профсоюзный юрист напомнил, что в силу статьи 78 Трудового кодекса при задержке окончательного расчета работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день его просрочки.

Сегодня же в интересах рабочего подготовлено и подано исковое заявление в суд Железнодорожного района Гомеля, где поставлен вопрос о взыскании с частника задолженности по зарплате 1594,16 руб., среднего заработка за просрочку расчета 1550 руб., а также компенсации неиспользованных дней трудового отпуска 434 руб., а всего на сумму 3578,16 рублей.

Инспектор труда также добавил, что сумма иска не окончательная, она будет увеличена с учетом просрочки на день вынесения решения судом.