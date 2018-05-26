Победителя бейсбольного матча в США определили в игре «Камень, ножницы, бумага» 26.05.2018, 8:47

Спортсмены устали ожидать, когда закончится дождь.

23 мая в Коннектикуте прошел четвертьфинал местного школьного турнира по бейсболу, в котором встретились команды из заведений North Haven и Amity. Из-за дождя матч несколько раз переносили на более позднее время, пишет pressball.by.

Спортсмены устали ожидать и разыграли победителя в "Камень, ножницы, бумага".

За играми турнира наблюдали журналисты, которые вели текстовую прямую трансляцию. Они фиксировали каждый раунд противостояния, обсуждая, какой тактики лучше придерживаться бейсболистам. После одиннадцати "мини-матчей" победу одержала школа North Haven со счетом 5-4: в последней попытке "ножницы" побили "бумагу".