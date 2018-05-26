У прокуратуры появились претензии к работе Красного креста 1 26.05.2018, 9:01

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Общественное объединение получило от надзорного органа представление за ряд нарушений.

Минскую областную организацию Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) проверила прокуратура Минской области.

К некоторым филиалам у прокуратуры появилась претензия относительно работы с обращениями граждан. Якобы не во всех организациях велись журналы регистрации обращений, не на все из них давались письменные ответы, кое-где не было книги замечаний и предложений.

- Выявлены недостатки при заключении договоров о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции, - отмечают в Генпрокуратуре.

Еще одно нарушение касается лекарств. Якобы в БОКК от предприятий в виде благотворительной помощи попали лекарства со сроком годности, близким к истечению, или препараты, которые без рецепта врача не могут выдаваться.

Кроме этого, прокуратуру заинтересовал случай в Молодечно. Когда малообеспеченным гражданам, неполной семье и инвалиду II группы Красный Крест оказывал гуманитарную помощь, не имея документов, подтверждающих, что люди в ней нуждаются.

После проверки 3 должностных лица получили дисциплинарное взыскание. Прокуратура вынесла представление устранить все нарушения.