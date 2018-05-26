Кто должен утихомирить шумных соседей - милиция или ЖЭС? 26.05.2018, 11:30

Ведомства кивают друг на друга.

В редакцию Intex-press обратился Александр, проживающий в Южном микрорайоне. Он рассказал, что среди ночи был вынужден вызвать милицию: у соседей громко играла музыка. Стражи порядка приехали, соседи дверь не открыли. Милиционеры пояснили, что ничего в этой ситуации сделать не могут, и сообщили, что разбираться с такой проблемой должны сотрудники ЖЭСа. Чья задача усмирять шумных соседей?

«Мне среди ночи вызывать сотрудников ЖЭСа?»

Александр живет с супругой и 9-месячной дочкой в съемной квартире в одной из многоэтажек на улице Советской. Этажом выше квартиру снимают два парня. Они, по словам Александра, спокойные, проблем не доставляли.

– Но в ночь на 24 апреля мы проснулись в 4 часа утра от громкой музыки, которая доносилась из квартиры сверху. От шума проснулся ребенок, – рассказывает Александр.

По словам горожанина, он поднялся к квартире соседей, постучал в дверь, но ему никто не открыл. Шум не утихал, и Александр набрал «102».

– Милиционеры приехали минут через пять. Зашли к нам, расспросили, что к чему, и поднялись к соседям. Вскоре музыка утихла, и милиционеры вернулись к нам, – рассказывает Александр. – Они рассказали, что дверь в шумной квартире им не открыли и в этой ситуации они ничего сделать не могут. Максимум – направить в ЖЭС письмо о том, что в дежурную часть поступил вызов. И разбираться с шумными соседями должны сотрудники ЖЭСа.

После этого милиционеры ушли. Соседи, по словам Александра, больше не шумели. Ни в ЖЭС, ни к соседям он не ходил: «Тишина, и нормально».

– Но что если ситуация повторится? Мне среди ночи вызывать сотрудника ЖЭСа? – недоумевает Александр.

Барановичский ГОВД: «Протоколы составляют начальники ЖЭСов»

Как сообщил Иван Тумаш, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД, ночной шум соседей подпадает под статью 21.16 КоАП РБ («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»). Несколько лет назад в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, согласно которым составлять протоколы по этой статье должны начальники ЖЭСов.

– Пожаловаться на шум человек может как напрямую в ЖЭС, так и в милицию.

Милиционеры на такой вызов приедут и проведут с шумными соседями, если они откроют дверь, профилактическую беседу. Если дверь не откроют, поделать ничего нельзя: вламываться в чужое жилище из-за шума – подсудное дело. Если соседи будут шуметь и дальше, милиция будет приезжать снова и снова. Но зафиксированный вызов все равно направят начальнику ЖЭСа для принятия мер, – поясняет Иван Тумаш.

Шумным соседям грозит штраф до 735 рублей (до 30 базовых величин).

ЖЭС: «Лучше бы этим занималась милиция»

Начальник барановичского ЖЭСа говорит, что жалобы на ночной шум из соседских квартир поступают регулярно, иногда и по 10 раз в неделю.

– На каждое такое обращение мы реагируем: разговариваем с заявителем и нарушителем. Опрашиваем и других соседей, ведь человек мог пожаловаться из-за личной неприязни.

Часто жильцы договариваются и идут на мировую, – поясняет собеседник. – Если не договариваются, жалобу подтверждают другие соседи, мы составляем административный протокол и направляем его в суд.

В случае спорных ситуаций сотрудники ЖЭСа ходят и на судебные разбирательства. Все это, по словам собеседника, зачастую отвлекает от других, более важных обязанностей.

– Лучше бы этими вопросами занималась милиция – это было бы более эффективно. Ведь жильцы бывают и агрессивными, и выпившими. И людям в форме жильцы доверяют больше. Но пока это поручено нам, приходится выполнять и эти обязанности, – отмечает начальник ЖЭСа.