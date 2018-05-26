У Илона Маска не получилось купить домен «Украинской правды» 1 26.05.2018, 11:38

Илон Маск

И он купил Pravduh.com.

Похоже, канадско-американский инженер и изобретатель решил всерьез заняться, кроме SpaceX и Tesla, чем-то новым и выбрал для себя очередную нишу для инвестирования — новости. Ранее Илон Маск поделился своими идеями и сообщил, что планирует создать онлайн-сервис оценки правдивых новостей — определенный рейтинг, который поможет в борьбе с фейковыми публикациями. По его мнению, благодаря данному сервису журналисты, редакторы и издания будут задумываться о своем рейтинге надежности, пишет jetsetter.ua.

В попытке воплотить свою идею в реальность Илон захотел стать обладателем уже существующего домена Pravda.com, однако получил отказ от его владельцев, о чем и поспешил написать на своей официальной странице в Twitter. Но, скорее всего, 46-летний инвестор не обратил внимание на то, что поддомен является украинским, и сделал акцент на том, что Pravda.com не продала ему Россия.

«Попытался купить Pravda.com, но Россия отказала. Оказалось, что они уже используют его», — написал Илон Маск. Однако почти через час он все же исправил допущенную ошибку, указав, что домен принадлежит Украине. Затем миллиардер написал, что приобрел другой желанный домен: «Проблема решена, удалось купить Pravduh.com! Игра началась…»