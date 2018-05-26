ЧВК «Вагнер» сменила название на «Лига» 26.05.2018, 12:30

Российская частная военная компания «Вагнер» изменило организационно-штатную структуру.

Также ЧВК сменила название на "Лига". Об этом в Facebook 24 мая сообщил украинский народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук.

"На данный момент это незаконное вооруженное формирование (НВФ) состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения", – написал он.

По данным группы ИС, глава правления новой организации "Лига" – Андрей Трошев, который до этого был исполнительным директором ЧВК "Вагнер" и руководителем группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" – Дмитрий Уткин (позывной Вагнер, личный номер М-0209). Пунктом постоянной дислокации подразделения является полигон Молькино в Краснодарском крае РФ.

"Все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на четыре категории:

– специалист 1-й категории – командир батальона;

– специалист 2-й категории – заместитель командира батальона;

– специалист 3-й категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

– специалист 4-й категории – рядовой", – написал Тымчук.