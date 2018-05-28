Ученые назвали пять самых полезных вещей, которые продлят жизнь 28.05.2018, 14:25

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В комплексе привычки способны значительно увеличить жизнь.

Специалисты из Гарварда обнаружили пять вещей, которые способны продлить жизнь на десятилетия. Если мы хотим прожить дольше, придется пойти на компромиссы с собой, пишет сайт nua.in.ua.

Существует пять привычек, и если их соблюдать, то продолжительность жизни увеличится как минимум на 10 лет, показало исследование школы медицины Гарварда.

Вот что рекомендует исследование: есть здоровую пищу, заниматься спортом 30 минут в день и больше, поддерживать здоровый вес (ИМТ от 18,5 до 24,9), не пить спиртное больше бокала, никогда не курить.

Эти привычки известны и просты, однако в комплексе они способны значительно увеличить жизнь независимо от социального статуса, пола и расы.