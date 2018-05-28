Роскомнадзор пригрозил заблокировать AppStore из-за Telegram 28.05.2018, 17:24

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Заблокированный мессенджер продолжает функционировать на территории России.

Роскомнадзор требует от компании Apple удалить из магазина приложений AppStore запрещенный в России мессенджер Telegram и прекратить рассылку его push-уведомлений, сообщает "Радио Свобода".

В Роскомнадзоре напомнили, что могут "нарушить функционирование сервисов Apple". Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что сейчас ведомство ведет переговоры с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах этих компаний.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.