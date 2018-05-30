«Твиттер» массово блокирует пользователей в Болгарии 30.05.2018, 9:03

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Фото: AFP

Казалось бы, при чем здесь Россия?

Многие пользователи сервиса микроблогов "Твиттер" в Болгарии с удивлением обнаружили, что их аккаунты недоступны после того, как руководство сервиса объявило, что станет агрессивнее блокировать активность троллей на своей платформе. Предположительно, к массовым блокировкам могло привести использование кириллицы.

Точный критерий, в соответствии с которым учётная запись могла быть заблокирована, пока не был установлен.

В Twitter Би-би-си сообщили, что изучают проблему болгарских сообщений со всей серьёзностью: "Мы готовы сделать всё возможное, чтобы решить вопрос и в то же время усиливать контроль за выполнением пользовательского соглашения и бороться со спамом и автоматически рассылаемой вредоносной информацией".

Преобладающая гипотеза, основанная на опыте пользователей, заключается в том, что упоминание в твите @YouTube или любой другой учётной записи на кириллице с большим количеством подписчиков вызовет проблему.

Как ни странно, шансы попасть под временную блокировку для тех, кто отвечает на твит такого аккаунта на его же языке, ещё выше.

Эта проблема настигла даже микроблогеров-"тысячников", некоторые из которых зарегистрировались ещё в 2009 году. Более того, она коснулась не только пишущих на болгарском, но и на других языках, использующих кириллицу.

Некоторые из пользователей считают, что Twitter обнаруживает у пользователя "связи" с Кремлём, если он часто читает на русском языке.

"Болгары вообще-то изобрели кириллицу"

Значит, Twitter считает алфавит за "красную тряпку", делают выводы юзеры.

"Знаете ли, болгары изобрели этот алфавит. Да и в России не каждый пользователь "Твиттера" - тролль", - иронизирует редактор интернет-СМИ Verge, носитель болгарского Влад Савов.

Кто-то вообразил диалог в штаб-квартире "Твиттера" как "борьбу с ботами путём сокрытия любой кириллицы".

Живые пользователи - не боты - могут быстро восстановить свои учетные записи после их приостановления, но затем Twitter по-прежнему может отнестись к ним как к своего рода "цифровым изгоям". В ветках беседы показываются сообщения о недоступных твитах, а уведомления об их ответах в треде другим пользователям, наоборот, не показываются.

Это то, что на сленге работников Twitter называется "теневым баном". При этом пользователи, чьи сообщения не показываются, обычно не узнают об этом от службы поддержки микроблога, а их читатели не понимают, что происходит.

"Может быть, желаемый эффект заключается в том, чтобы некоторые диалоги выглядели как монологи", - грустно шутит пользователь @vonegat.

Официально Twitter заявляет, что пытается одновременно решить эту проблему и усовершенствовать защиту "живых" пользователей от спама.

Борьба с ботами не единственная инициатива сервиса микроблогов по регулировке нежелательного контента: компания вложилась в создание системы так называемого "безопасного поиска", которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием.

Такие микросообщения не удаляются, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу.

В мае 2016 года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток.

В Twitter также заявляют, что на сервисах, предоставляемых компанией, "нет места для контента, который способствует терроризму". Инициатива соцсети, по словам её представителей, направлена на ограничение "наиболее радикальных и шокирующих" фото- и видеоматериалов.