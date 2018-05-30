НАСА отправит на Марс крошечную химическую лабораторию для поисков жизни 1 30.05.2018, 10:34

Фото: NASA

Лаборатория будет иметь два инструмента для различения органических молекул.

Международная группа ученых из НАСА и «Роскосмоса» разработала крошечную химическую лабораторию для марсохода, который будет запущен к Марсу в 2020 году в рамках космической миссии Mars-2020. Об этом говорится на сайте НАСА, пишет «Хайтек».

В космической миссии Mars-2020 на марсоходе ExoMars Rover планируют установить миниатюрную химическую лабораторию MOMA, в которую будут поступать сложные органические соединения при помощи бура в устройстве.

MOMA сможет обнаружить большое количество органических молекул, которые содержат углерод, водород, кислород и азот. Обычно в лаборатории техника, которая нужна для функционирования подобной лаборатории, занимает не меньше нескольких столов. В рамках Mars-2020 все эти инструменты будут установлены в одном маленьком ровере.

Лаборатория будет иметь два инструмента для различения органических молекул. Первый — печь для нагрева образцов, в ней органические молекулы испаряются, перемещаясь в специальное отделение, в котором уже происходит автоматический отбор на их отдельные составляющие. Второй — забор молекул лазером, однако такого типа недостаточно для планируемого исследования из-за грубости охвата.

Инженеры агентства НАСА недавно начали собирать новый марсоход, который отправится на Марс в 2020 году на ракета-носителе «Атлас-5». Основной задачей Mars 2020 является поиск признаков жизни на Марсе. Устройство будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету. Также в рамках экспедиции ученые попробуют получить кислород из атмосферы Марса, состав которой в основном приходится на углекислый газ. Помимо этого, марсоход произведет забор грунта и камней для изучения.

29 апреля стало известно, что миссия Mars-2020 оказалась под угрозой из-за трещины в термозащитном экране марсохода. Цель термозащитного экрана — защита марсоход и систему посадки от разрушения во время вхождения в атмосферу Марса при посадке. Поскольку системе придется выдерживать температуру до 2 тыс. градусов по цельсию, во время тестирования компании подвергают щит нагреванию и давлению на 20% больше, чем планируется при посадке.