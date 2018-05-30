Генетики подтвердили легенду о происхождение правителей инков 1 30.05.2018, 13:41

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Для исследования ученые взяли образцы ДНК в двух регионах у тысяч местных жителей Перу.

Генетики из Перу исследовали ДНК инков — самой большой цивилизации в Америке до прихода испанских завоевателей. Перед ними стояла задача подтвердить или опровергнуть одну из главных легенд о происхождении правителей инков, пишет Phys.org.

Сделать это трудно, так как конкистадоры, которые появились на континенте в 1532 году, уничтожили мумии верховных правителей. Ученые взяли образцы ДНК в двух регионах у тысяч местных жителей, в том числе предполагаемых потомков инков. «Это как тест на отцовство, только не между отцом и сыном, а между народами», — пояснили авторы исследования.

В результате выяснилось, что часть из правителей инков произошла с юга Перу, часть — с берегов озера Титикака на границе Перу и Боливии. Предположительно, цивилизация инков появилась в XII веке, и началась с небольшого города- государства в Андах, который был основан первым Инкой Манко Капак.