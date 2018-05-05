Яйца с «сюрпризом» приобрела покупательница одного из столинских магазинов 1 5.05.2018, 12:16

Фото: media-polesye.by

Фотографию «покупки» женщина разместила в соцсети.

Женщина решила проверить на свежесть все остальные яйца. В результате из девяти оставшихся яиц всплыли восемь. Таких, как на фото, было два яйца, остальные – с запахом и тухлые!

Там же она написала, что десяток испорченных яиц купила 2 мая в магазине «Горповский», пишет media-polesye.by.

10 яиц, приобретённых в магазине, были завязаны на узел в целлофановый пакет. По дороге домой пакет с яйцами ударился о дверь и одно яйцо разбилось. Придя домой, женщина, решила перемыть яйца, а затем поместить их в холодильник.

«И тут меня смутил запах, издающийся из пакета <…>, само разбитое яйцо, да и несколько яиц, были в чёрной плесени... Запах, мягко говоря, ужасный. Беру миску, набираю воду, кладу в воду яйцо и – оно всплывает. И тут всё стало ясно: тухлое», – написала пользовательница в соцсети «Одноклассники».

Общаясь с корреспондентом Медиа-Полесья, женщина отметила, что в этот магазин по улице Гагарина (находится вблизи СШ №2 г.Столина) ходит редко. Яйца здесь вообще купила впервые. И такое разочарование.

В своей публикации жительница райцентра добавляет:

«Делитесь заметкой, выражайте свои эмоции, дабы соответствующие службы нашего города Столина заглянули в Богом забытый магазин «Горповский». Всем спасибо, что потратили своё время на чтение заметки. Прилагаю фото. И обязательно сделаю замечание продавцам (вот только, к сожалению, чек не сохранился)».

Комментарии пользователей соцсети разделились. Однако все точки над «і» помог расставить комментарий пользователя, занимающегося доставкой продуктов питания в розничные торговые сети Брестской области.

Мужчина объясняет, почему товар мог оказаться порченым, и кто несёт ответственность за это.