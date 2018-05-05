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В США зафиксирована самая низкая безработица с начала века

  • 5.05.2018, 14:55

Уровень безработицы в США упал до 3,9%, самого низкого показателя с конца 2000 года.

Уровень безработицы в США упал до самого низкого показателя с декабря 2000 года, составив 3,9%. Об этом объявило бюро трудовой статистики при министерстве труда США.

Только в апреле количество рабочих мест увеличилось на 164 тыс.

"Только что: безработица 3,9%. Уровень в 4% пробит! А охота на ведьм продолжается!" – отреагировал на эти данные президент США Дональд Трамп в Twitter.

При этом средняя почасовая зарплата в стране растет замедленными темпами, увеличившись на 2,6% по сравнению с апрелем 2017 года.

В последние полгода уровень безработицы в США оставался на уровне 4,1%. По прогнозам правительства, в текущем году безработица впервые с 1969 года может снизиться до 3,7%.


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