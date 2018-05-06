Названы лучшие фильмы с Джорджем Клуни 2 6.05.2018, 16:38

Джордж Клуни

Фото: Википедия

Оскароносному актеру исполнилось 57 лет.

Сегодня, 6 мая, день рождения празднует известный американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни. Звезде исполняется 57 лет, пишет «Новое время».

Джордж Клуни, который получил широкую известность благодаря участию в телесериале «Скорая помощь» и фильме «От заката до рассвета», снялся в более чем 70 картинах. Для ряда фильмов Клуни выступил в роли продюсера и режиссера.

Четыре года назад Джордж Клуни, который утверждал, что никогда в жизни не женится, таки женился на юристке Амаль Аламуддин. В 2017 году у пары родилась двойня – дочь Элла и сын Александр.

В день рождения популярного актера и счастливого семьянина журналисты вспоминают лучшие фильмы в карьере Джорджа Клуни.

О, где же ты, брат?

(комедийное роуд-муви, 2000)

На свободе у мошенника Эверетта МакГилла есть одно срочное дело, но как сбежать из тюрьмы, если ты скован одной цепью с двумя заключенными? Эверетт рассказывает своим сокамерникам историю о спрятанном миллионе долларов и утверждает, что скоро эти деньги могут уйти под воду. Богатство МакГилл обещает разделить на троих, и тюремные друзья героя соглашаются. Однако, для чего на самом деле затеяна эта авантюра, знает только Эверетт.

Сириана

(триллер, 2005)

Действие фильма разворачивается вокруг нефтяной промышленности. С помощью многих сюжетных линий, повествующих как о "больших шишках" в Вашингтоне, строящих заговоры с целью обогащения, так и о простых рабочих, трудящихся на месторождениях в Персидском заливе, в картине показаны последствия нещадной погони за наживой и властью.

Спецагент ЦРУ Боб (Джордж Клуни) получает задание убить молодого арабского шейха, продвигающего неугодные США результаты нефтяного тендера. Постепенно герой начинает познавать ужасающую правду о работе, которой он посвятил всю свою жизнь. В то же время аналитик в сфере энергетики Брайан (Мэтт Деймон) направляется от своей фирмы к шейху предлагать услуги экономического советника.

За свою роль в Сириане Джордж Клуни получил премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Одиннадцать, Двенадцать и Тринадцать друзей Оушена

(криминал, приключения, комедия, 2001, 2004 и 2007)

В криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» Клуни сыграл Дэнни Оушена, главного героя, который был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.Не прошло и суток, как Дэнни узнал, что его экс-супруга Тесс закрутила роман с владельцем нескольких крупных казино Лас-Вегаса. Оушен решает ограбить их и собирает команду из профессиональных воров.

Приключения Дэнни Оушена и его друзей продолжаются в следующих частях трилогии – Двенадцати и Тринадцати друзьях Оушена.

Майкл Клейтон

(юридический триллер, 2007)

Нью-йоркский юрист Майкл Клейтон работает на одну из самых известных адвокатских компаний. Вот уже 15 лет он защищает интересы богатых клиентов своей фирмы. Суть его работы заключается в "решении вопросов". Однажды в карьере Клейтона наступает перелом.

Компания, где работает герой, 6 лет защищает интересы химического концерна U-North. Неожиданно по этому делу всплывают новые нелицеприятные доказательства, и один из сотрудников адвокатской фирмы, а также близкий друг Клейтона, ворует папку с документами и переходит на сторону обвинителей. Теперь Клейтону нужно понять, где правда и как поступить.

Мне бы в небо

(трагикомедия, 2009)

В США в разгаре финансовый кризис, в крупных компаниях начались массовые сокращения. Увольнением сотрудников занимается не начальство, а специально подготовленные люди. Райан Бингэм выполняет именно эту работу. За годы своей работы Райан привык, что на известие о своем увольнении люди реагируют по-разному: плачут, злятся или грозят судом. Самому же Бингэму нравится вечная жизнь в перелетах и командировках. Однако наступит момент, когда герой начнет задумываться и о семейном уюте.

Гравитация

(драматический технотриллер, 2013)

Картина «Гравитация» была номинирована на 10 премий Оскар и получила 7 из них. Фильм рассказывает о двух астронавтах (Джордж Клуни и Сандра Буллок), которые остаются единственными выжившими членами экипажа космического корабля и пытаются вернуться на Землю, двигаясь по орбите в абсолютно черном пространстве безо всякой связи с людьми и с едва остающейся надеждой на спасение.