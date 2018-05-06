закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 17:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названы лучшие фильмы с Джорджем Клуни

2
  • 6.05.2018, 16:38
Джордж Клуни
Фото: Википедия

Оскароносному актеру исполнилось 57 лет.

Сегодня, 6 мая, день рождения празднует известный американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни. Звезде исполняется 57 лет, пишет «Новое время».

Джордж Клуни, который получил широкую известность благодаря участию в телесериале «Скорая помощь» и фильме «От заката до рассвета», снялся в более чем 70 картинах. Для ряда фильмов Клуни выступил в роли продюсера и режиссера.

Четыре года назад Джордж Клуни, который утверждал, что никогда в жизни не женится, таки женился на юристке Амаль Аламуддин. В 2017 году у пары родилась двойня – дочь Элла и сын Александр.

В день рождения популярного актера и счастливого семьянина журналисты вспоминают лучшие фильмы в карьере Джорджа Клуни.

О, где же ты, брат?

(комедийное роуд-муви, 2000)

На свободе у мошенника Эверетта МакГилла есть одно срочное дело, но как сбежать из тюрьмы, если ты скован одной цепью с двумя заключенными? Эверетт рассказывает своим сокамерникам историю о спрятанном миллионе долларов и утверждает, что скоро эти деньги могут уйти под воду. Богатство МакГилл обещает разделить на троих, и тюремные друзья героя соглашаются. Однако, для чего на самом деле затеяна эта авантюра, знает только Эверетт.

Сириана

(триллер, 2005)

Действие фильма разворачивается вокруг нефтяной промышленности. С помощью многих сюжетных линий, повествующих как о "больших шишках" в Вашингтоне, строящих заговоры с целью обогащения, так и о простых рабочих, трудящихся на месторождениях в Персидском заливе, в картине показаны последствия нещадной погони за наживой и властью.

Спецагент ЦРУ Боб (Джордж Клуни) получает задание убить молодого арабского шейха, продвигающего неугодные США результаты нефтяного тендера. Постепенно герой начинает познавать ужасающую правду о работе, которой он посвятил всю свою жизнь. В то же время аналитик в сфере энергетики Брайан (Мэтт Деймон) направляется от своей фирмы к шейху предлагать услуги экономического советника.

За свою роль в Сириане Джордж Клуни получил премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Одиннадцать, Двенадцать и Тринадцать друзей Оушена

(криминал, приключения, комедия, 2001, 2004 и 2007)

В криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» Клуни сыграл Дэнни Оушена, главного героя, который был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.Не прошло и суток, как Дэнни узнал, что его экс-супруга Тесс закрутила роман с владельцем нескольких крупных казино Лас-Вегаса. Оушен решает ограбить их и собирает команду из профессиональных воров.

Приключения Дэнни Оушена и его друзей продолжаются в следующих частях трилогии – Двенадцати и Тринадцати друзьях Оушена.

Майкл Клейтон

(юридический триллер, 2007)

Нью-йоркский юрист Майкл Клейтон работает на одну из самых известных адвокатских компаний. Вот уже 15 лет он защищает интересы богатых клиентов своей фирмы. Суть его работы заключается в "решении вопросов". Однажды в карьере Клейтона наступает перелом.

Компания, где работает герой, 6 лет защищает интересы химического концерна U-North. Неожиданно по этому делу всплывают новые нелицеприятные доказательства, и один из сотрудников адвокатской фирмы, а также близкий друг Клейтона, ворует папку с документами и переходит на сторону обвинителей. Теперь Клейтону нужно понять, где правда и как поступить.

Мне бы в небо

(трагикомедия, 2009)

В США в разгаре финансовый кризис, в крупных компаниях начались массовые сокращения. Увольнением сотрудников занимается не начальство, а специально подготовленные люди. Райан Бингэм выполняет именно эту работу. За годы своей работы Райан привык, что на известие о своем увольнении люди реагируют по-разному: плачут, злятся или грозят судом. Самому же Бингэму нравится вечная жизнь в перелетах и командировках. Однако наступит момент, когда герой начнет задумываться и о семейном уюте.

Гравитация

(драматический технотриллер, 2013)

Картина «Гравитация» была номинирована на 10 премий Оскар и получила 7 из них. Фильм рассказывает о двух астронавтах (Джордж Клуни и Сандра Буллок), которые остаются единственными выжившими членами экипажа космического корабля и пытаются вернуться на Землю, двигаясь по орбите в абсолютно черном пространстве безо всякой связи с людьми и с едва остающейся надеждой на спасение.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич